Kiedy można ubezpieczyć telefon?

Ubezpieczenie telefonu można dokonać najczęściej w czasie do 30 dni lub do 3 miesięcy od daty zakupu (ale znalazłem też opcję do 6 miesięcy) na okres jednego, dwóch lub do trzech lat. Jeśli chcemy ubezpieczyć sam wyświetlacz smartfona jest też taka możliwość przy starszych urządzeniach.

Jak ubezpieczyć telefon? Wcześniej sprawdź zakres!

Ubezpieczyć telefon możemy od razu podczas zakupu urządzenia, na przykład w popularnych elektromarketach, u operatora (Orange, Play, Plus i T-Mobile) lub korzystając z dostępnych ofert firm ubezpieczeniowych. Za każdym razem konieczne jest zapoznanie się z OWU, w których najczęściej ukryty jest rzeczywisty zakres ubezpieczenia i wyjątki, w których to ubezpieczenie nie będzie uwzględniane.

W tych instytucjach możesz ubezpieczyć swój telefon

Screenity

Zaczynamy od najprostszego ubezpieczenia, czyli samego wyświetlacza. Screenity pozwala na zawarcie takiego ubezpieczenia przy pomocy aplikacji mobilnej na Androida i iOS.