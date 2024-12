Jak skorzystać z drukarki w Żabce. Instrukcja krok po kroku

Ta wiadomość ucieszy wielu z Was - od teraz nie musicie drukować potrzebnych rzeczy w pracy, jak nie swojej, to u znajomych po prośbie czy szukać punktów druku, których to też jest coraz mniej. Wystarczy udać się do Żabki.

Już nie potrzebujesz drukarki w domu

Drukarki w polskich domach, to coraz rzadszy widok. Z jednej strony z uwagi na coraz mniejszą potrzebę drukowania, a z drugiej na drogą eksploatację samych urządzeń. W przypadku, gdy ten raz, dwa czy nawet kilka razy w roku potrzebujemy coś wydrukować, wolimy posiłkować się firmowymi urządzeniami, ewentualnie w punktach druku. Te już jednak, dostępne są głównie tylko w pobliżu uczelni.

I tu z pomocą przyszła powszechna już ekonomia współdzielenia (sharing economy), której to potencjał w odpowiednim momencie dostrzegła firma Zeccer, która postawiła na pełną automatyzację w tym zakresie i własne drukarki ze zdalnym dostępem, ustawione w wielu lokalizacjach w Polsce - w takich miejscowościach jak:

Aleksandrów Łódzki Gliwice Kwidzyn Poznań Tarnowskie Góry Balice Głogów Lublin Pruszków Toruń Barlinek Gniezno Łomianki Puławy Tychy Bartoszyce Gorzów Wielkopolski Łowicz Radom Wałbrzych Bełchatów Grodzisk Mazowiecki Łódź Ruda Śląska Warszawa Berlin Grudziądz Mysłowice Rybnik Włocławek Biała Podlaska Gryfice Nowe Kramsko Rzeszów Wodzisław Śląski Białogard Iława Nysa Siemianowice Śląskie Wołomin Białystok Inowrocław Olsztyn Sieradz Wroclaw Bielsko-Biała Jasionka Opole Skierniewice Wrocław Bydgoszcz Kalisz Oświęcim Sochaczew Wyszków Bytom Katowice Pabianice Sosnowiec Zabrze Chojnice Kędzierzyn-Koźle Piaseczno Stargard Szczeciński Zator Chorzów Kielce Piastów Stojadła Ząbki Częstochowa Kołobrzeg Piekary Śląskie Suwałki Zielona Góra Dąbrowa Górnicza Konin Piła Swarzędz Zielonka Dominów Konstantynów Łódzki Piotrków Trybunalski Szczecin Żary Elbląg Koszalin Płock Szczecinek Żyrardów Gdańsk Kraków Poczesna Świdnik Gdynia Kutno Police Świebodzin

Pojawiły się one przede wszystkim w centrach handlowych czy większych sklepach typu Auchan, Carrefour, Stokrotka czy Kaufland, ale też i w bibliotekach publicznych czy na stacjach paliw. To jednak nadal miejsca, do których zwykle trzeba dojechać. Naturalnym więc ruchem było znalezienia lokalizacji, do których większość z nas może udać się na krótki spacer, a więc Żabki.

Drukarki w Żabkach - jak skorzystać?

Korzystanie z drukarek Zeccera w Żabkach, nie różni się znaczącą od tych w dotychczasowych i wymienionych wyżej punktach, ale jestem przekonany, że wielu z Was pierwszy raz o takiej opcji słyszy, więc pokażę krok po kroku, jak wydrukować potrzebne rzeczy na takiej drukarce.

W pierwszej kolejności musimy znaleźć taką drukarkę w najbliższej nam lokalizacji. W tym celu, wchodzimy na tę stronę i wpisujemy nasz adres, ewentualnie miejscowość jeśli chcemy sami wybrać na mapie najdogodniejszy dla nas punkt druku. W przypadku, gdy zależy nam na znalezieniu drukarek ustawionych tylko w Żabkach, musimy skorzystać z tej wyszukiwarki i mapy lokalizacji.

Na stronie każdej drukarki w systemie, znajdziecie dokładny jej adres, cennik, czy możemy wydrukować w kolorze czy tylko czarno-biały wydruk, no i godziny otwarcia danego punktu, a co najważniejsze - czy dana drukarka jest online, czyli gotowa do druku.

Jeśli gotowa, możemy rozpocząć proces wydruku, wygodnie - w domu, przy swoim biurku. Dodajemy do zlecenia nasz plik, który chcemy wydrukować, a w opcjach możemy zaznaczyć liczbę kopii, czy druk ma być kolorowy oraz czy ma to być druk obustronny.

Po wszystkim, sprawdzamy podsumowanie zlecenia, wraz z liczbą kopi i ostateczną ceną za druk oraz przechodzimy do płatności. Może to być BLIK, bramka płatnicza Przelewy24 lub karta płatnicza.

Teraz najważniejsze - po dokonaniu płatności pojawi się komunikat z pytaniem czy rozpocząć drukowanie teraz czy później. Jeśli zlecenie generowaliśmy na smartfonie przy danej drukarce, możemy rozpocząć od razu drukowanie, jeśli w domu - klikamy później. Wówczas otrzymamy na podany przez nas adres e-mail zlecenie bezpośredniego wydruku, który możemy uruchomić z poczty, jak już dotrzemy i będziemy przy samej drukarce.

Jest też opcja zlecenia takiego wydruku, poprzez wysłanie pliku na adres e-mail wybranej drukarki - każda z nich ma swój indywidualny adres podany na stronie w wynikach wyszukiwania.

Jak dla mnie to świetna opcja, do sporadycznego na moje potrzeby wykorzystania, ucieszy też z pewnością osoby dbające o środowisko. Pytanie jeszcze, co z bezpieczeństwem takiego rozwiązania? Zeccer zapewnia tu, iż wszystkie pliki wysyłane do takich drukarek są szyfrowane, a po wydrukowaniu są natychmiast usuwane z serwerów.