Jak przewidzieć pogodę bez smartfona? To cenna wiedza nie tylko dla preppersów i survivalowców

Jeśli chodzi o prognozy pogody, większość z nas polega dziś na aplikacjach dostępnych z poziomu smartfonów. Dla wielu osób przewidywanie pogody bez dostępu do internetu może wydawać się wręcz niemożliwe. Umiejętność oceny nadchodzących warunków atmosferycznych bez nowoczesnych urządzeń jest jednak czymś, co ludzie w mniejszym lub większym stopniu opanowali już pewnie w czasach starożytnych. Nie pozwólmy więc, żeby technologia nas rozleniwiła! Oto kilka sposobów na to, jak przewidzieć pogodę bez smartfona.