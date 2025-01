Chcesz obniżyć rachunki za prąd? Sprawdź, jak działa taryfa nocna i dlaczego może być kluczem do oszczędności. Dowiedz się, jak zaplanować zużycie energii, by płacić mniej. Te proste triki mogą pomóc zaoszczędzić.

Jak obniżyć rachunek za prąd? Przestaw się na taryfę nocną i zacznij planować zużycie energii

Rachunki za prąd potrafią spędzać sen z powiek – zwłaszcza wtedy, gdy z miesiąca na miesiąc robią się coraz wyższe. Wiele osób zastanawia się, jak można na nich zaoszczędzić bez konieczności rezygnowania z wygody, do której jesteśmy przyzwyczajeni. Okazuje się, że odpowiedź może być prostsza, niż się wydaje: wystarczy lepiej zaplanować zużycie energii i – jeśli to możliwe – przestawić się na taryfę nocną.

Czym jest taryfa nocna?

Taryfa nocna, czyli oferta z podziałem na godziny szczytowe i pozaszczytowe, to sposób rozliczenia za energię elektryczną, który premiuje zużycie prądu poza najdroższymi godzinami dnia. Mówiąc prościej – płacisz mniej, jeśli korzystasz z energii wtedy, gdy inni śpią lub są w pracy.

Najczęściej spotykana taryfa nocna to tzw. G12, która dzieli dobę na dwie strefy czasowe:

Dzień (godziny szczytowe) – najczęściej od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00.

– najczęściej od 6:00 do 13:00 i od 15:00 do 22:00. Noc (godziny pozaszczytowe) – od 22:00 do 6:00 oraz często krótki blok w ciągu dnia, np. między 13:00 a 15:00.

W tych „nocnych” godzinach prąd może być tańszy nawet o 20-30% w porównaniu do standardowych taryf jednostrefowych. Brzmi dobrze? To teraz zobaczmy, jak przejść na taryfę nocną i maksymalnie ją wykorzystać.

Jak przejść na taryfę nocną?

Zmiana taryfy to wbrew pozorom żadna czarna magia. Wystarczy skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej i złożyć odpowiedni wniosek. Można to zrobić przez internet, telefonicznie albo osobiście w punkcie obsługi klienta.

Warto jednak wiedzieć, że korzystanie z taryfy nocnej wymaga posiadania licznika dwustrefowego. Jeśli masz jeszcze stary licznik, dostawca prądu będzie musiał go wymienić.

Czy taryfa nocna się opłaca?

To zależy od Twojego stylu życia. Jeśli prowadzisz dom, w którym pralka, zmywarka i inne sprzęty AGD pracują głównie wieczorami albo rano, to zmiana taryfy prawdopodobnie szybko przyniesie efekty.

Z drugiej strony – jeśli prąd zużywasz głównie w ciągu dnia, a wieczorem lub nocą dom świeci pustkami, wtedy taryfa nocna może okazać się niewypałem.

Dlatego, zanim podejmiesz decyzję, warto policzyć, ile energii zużywasz w poszczególnych godzinach. Nie musisz robić tego ręcznie – wystarczy zajrzeć do faktur lub aplikacji dostawcy prądu, które często pokazują szczegółowy rozkład zużycia energii. Jeśli nie masz możliwości skorzystania z tych rozwiązań, pozostaje obserwacja licznika i robienie notatek.

Planowanie zużycia prądu – klucz do sukcesu

Przejście na taryfę nocną to jedno, ale prawdziwe oszczędności zaczynają się dopiero wtedy, gdy dobrze zaplanujesz korzystanie z urządzeń elektrycznych.

Pralka i zmywarka na noc

Nowoczesne urządzenia mają funkcję opóźnionego startu. Możesz więc załadować pralkę wieczorem, ustawić timer i pozwolić jej działać, gdy prąd jest tańszy. Podobnie ze zmywarką – zamiast włączać ją od razu po obiedzie, zaplanuj cykl na nocne godziny.

Grzanie wody i ogrzewanie elektryczne

Jeśli masz elektryczny bojler lub ogrzewanie na prąd, taryfa nocna to dla Ciebie prawdziwe wybawienie. Bojlery mogą podgrzewać wodę w tańszych godzinach, a Ty korzystasz z niej przez cały dzień. Podobnie z ogrzewaniem – zaprogramowane grzejniki mogą nagrzewać mieszkanie nocą i stopniowo oddawać ciepło w ciągu dnia.

Ładowanie sprzętów elektronicznych

Laptop, smartfon czy hulajnoga elektryczna – wszystkie te sprzęty można ładować w nocy. Wystarczy podpiąć je do ładowarki przed snem, a rano są gotowe do działania.

Gotowanie i pieczenie

Jeśli masz piekarnik elektryczny, postaraj się planować większe pieczenie lub przygotowywanie posiłków na godziny pozaszczytowe. Wiele osób robi to np. wieczorem, piekąc chleb na następny dzień.

Czy taryfa nocna to jedyny sposób na oszczędzanie?

Nie każdy może przestawić swoje życie na tryb nocny, dlatego oprócz zmiany taryfy warto pomyśleć o innych trikach na oszczędzanie prądu:

LED zamiast tradycyjnych żarówek – zużywają nawet 80% mniej energii.

– zużywają nawet 80% mniej energii. Listwy z wyłącznikiem – pozwalają uniknąć „cichego” zużycia prądu przez sprzęty w trybie czuwania.

– pozwalają uniknąć „cichego” zużycia prądu przez sprzęty w trybie czuwania. Energooszczędne sprzęty AGD – może warto wymienić starą lodówkę albo pralkę na bardziej efektywny model?

– może warto wymienić starą lodówkę albo pralkę na bardziej efektywny model? Korzystanie z naturalnego światła – czasem wystarczy po prostu odsłonić zasłony.

Czy warto zmienić taryfę na nocną?

Jeśli Twój dom zużywa dużo prądu wieczorami i nocą, to taryfa G12 może okazać się strzałem w dziesiątkę. Odpowiednie planowanie zużycia energii – od prania, przez gotowanie, aż po ładowanie sprzętów – może przynieść realne oszczędności.

Pamiętaj jednak, że taryfa nocna to nie magiczne rozwiązanie, które odpowiada każdemu. Warto dobrze przemyśleć swój rytm dnia, przeanalizować rachunki i dopiero wtedy podjąć decyzję. A kiedy już zdecydujesz się na zmianę – spróbuj zorganizować domowe obowiązki tak, by faktycznie płacić mniej za prąd. To może być początek nowych nawyków, które szybko zaczną działać na korzyść Twojego portfela.