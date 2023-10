Jak nakręcić film w dwie doby, czyli 48 Hour Film Project od zaplecza

48 Hour Film Project to inicjatywa, która zakłada nakręcenie filmu w jeden weekend i otwiera drogę do międzynarodowej kariery kinowej. Rozmawiamy ze zwycięzcą edycji z 2021 roku, Tomaszem Wilczyńskim, który odpowiada o wyzwaniach, z jakimi reżyser musi zmierzyć się podczas kręcenia filmu w zaledwie 48 godzin.

Film w jeden weekend? Tak, to możliwe

W piątkowe popołudnie możesz klasycznie wybrać się na imprezę, lub zebrać ekipę i nakręcić film, który przy odrobinie szczęście – i nieco większej ilości organizacji i umiejętności – może zaprowadzić Cię do zwycięstwa w plebiscycie 48 Hour Film Project. Tomek Wilczyński – reżyser i twórca studia Hologram – po raz kolejny wybrał właśnie tę drogę. W 2021 filmem „Nic się nie stało” zapewnił sobie pierwsze miejsce w konkursie o zasięgu krajowym, dzięki czemu miał okazję zaprezentować się na festiwalu filmowym w Waszyngtonie. Dziś filmem „Dziewczyna z walizką” próbuje powtórzyć ten sukces, a my pytamy jakim cudem udaje mu się w tak krótkim czasie zorganizować ekipę filmową, zadbać o scenerię, rozpisać scenariusz i dopieścić montaż. Jeśli jesteście ciekawi, jak wygląda praca reżysera od zaplecza, to zapraszam do przesłuchania najnowszego odcinka podcastu Antyweb Po Godzinach.

