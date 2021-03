Jak grać, to na dobrym sprzęcie. Przyglądamy się ofercie gamingowej SteelSeries

Podkładki podłączane są do komputera za pomocą kabla USB, co pozwala skonfigurować dwustrefowe podświetlenie krawędzi. Można w ten sposób połączyć podkładkę z aplikacją Discord tak, by rozświetlała się kiedy otrzymamy powiadomienie w serwisie. Można również ustawić świetlne alerty gier (na przykład konieczność przeładowania broni czy niski stan zdrowia). Bardzo fajnym „bajerem” jest możliwość podpięcia wszystkich posiadanych sprzętów SteelSeries do aplikacji Audio Visualizer Engine i na przykład ustawienie dynamiczne podświetlania urządzeń w rytm odtwarzanej muzyki.

Jedna aplikacja by połączyć je wszystkie – SteelSeries Engine

SteelSeries Engine to autorskie oprogramowanie firmy SteelSeries, swoisty hub dla podłączonych do komputera urządzeń. Za pomocą aplikacji pobieramy i przesyłamy na urządzenie nową wersję oprogramowania, dostajemy również możliwość pełnej konfiguracji. W przypadku klawiatur i myszek będą to zarówno ustawienia popularnych makr oraz podświetlenia urządzeń jak również konfiguracji dodatkowych przycisków, czułości czy poziomu oszczędzania energii w urządzeniach bezprzewodowych. SteelSeries Engine współpracuje również z wieloma popularnymi aplikacjami oraz grami, co pozwala jeszcze bardziej dostosować dodatkowe funkcje urządzeń firmy.