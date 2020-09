Niektórzy z nas posiadają na Facebooku naprawdę bogatą bazę zdjęć i filmów, które chcieliby zachować. Jednak ich ręczne ściąganie było do tej pory dość problematyczne. Mówię „było”, bo od czerwca ulega to dużej poprawie i można eksportować zdjęcia z Facebooka do innych usług.

To właśnie w okolicach wakacji Facebook wprowadził opcję eksportu zdjęć do usługi Google Photos. Jest to działanie w ramach szerszej inicjatywy, której celem jest ułatwienie użytkownikom ściąganie i transfer danych pomiędzy Facebookiem, Google, Microsoftem i Twitterem.

Gdzie jeszcze można eksportować zdjęcia z Facebooka?

Od wczoraj opcji eksportu przybyło. Zdjęcia mogą zostać wysłane do usługi Koofr (projekt startupowy) oraz Dropbox. O ile ta pierwsza możliwość przynajmniej mi nic nie mówi, to druga już jest znana raczej szerokiemu gronu odbiorców. Mi sobiście brakuje jeszcze OneDrive i byłbym naprawdę szczęśliwy. Po cichu wierzę, że taka opcja z czasem dojdzie biorąc pod uwagę fundament inicjatywy, w ramach której się to dzieje.

Dlaczego Facebook pozwala eksportować zdjęcia?

Sprawa jest prosta, nie chodzi tu o wielkoduszne działania ze strony króla mediów społecznościowych. Ich nadrzędnym celem jest trzymanie organów kontrolujących jak najdalej od nich.

Prosty transfer danych jest jednym z wymogów związanym z europejskim RODO oraz kalifornijskim prawem wspierającym konsumenta (CCPA). Przy okazji, takie działania będą też dobrze wyglądać po sierpniowym przesłuchaniu kiedy to Mark Zuckerberg dostał łomot. Jakie powody by nie były to dobra wiadomość dla nas, użytkowników. Dobrze, że możemy eksportować zdjęcia bezpośrednio z FB na inne usługi.

Jak eksportować zdjęcia z Facebooka?

Aby eksportować zdjęcia z Facebooka musicie:

Wejść w ustawienia Przejść do Twoje informacje na Facebooku Wybrać Prześlij kopie zdjęć lub filmów Wybrać miejsce docelowe

Proces jest dość łatwy i bezproblemowy