Jak dodać własne utwory do Spotify?

Spotify jest jedną z najpopularniejszych platform streamingowych na świecie, oferującą dostęp do milionów utworów. Mimo ogromnej biblioteki czasami zdarza się, że nasze ulubione piosenki, zwłaszcza te mniej popularne, nie są dostępne na Spotify. Na szczęście, Spotify umożliwia dodawanie własnych plików audio do aplikacji, co pozwala na zintegrowanie prywatnej kolekcji muzycznej z ulubioną platformą streamingową. Jak to zrobić? Wyjaśniamy.