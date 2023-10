Faktura za fotowoltaikę w E.ON – Jak ją czytać?

Jak czytać rachunek za prąd w E.ON z fotowoltaiką?

Fotowoltaika staje się coraz popularniejszym rozwiązaniem, pozwalającym na wykorzystanie energii słonecznej do produkcji własnej energii elektrycznej. Jednak gdy prosument (osoba produkująca i zużywająca energię elektryczną) zyskuje dostęp do swojej mikroinstalacji, pojawiają się pytania dotyczące sposobu rozliczania wytworzonej i zużytej energii. W przypadku E.ON Polska istnieją dwie główne formy rozliczeń: net-billing oraz net-metering. Poniżej przyglądamy się bliżej tym dwóm sposobom naliczania opłat.

Rozliczenie net-billing w E.ON

Net-billing to stosunkowo nowa metoda rozliczeń dla prosumentów. Jej istotą jest przeliczanie nadwyżki energii wprowadzonej do sieci na złotówki, przy użyciu cen ustalonych i publikowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na ich oficjalnej stronie internetowej. Co to oznacza w praktyce? Produkujesz nadwyżkę energii za pomocą swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej, ta jest zapisywana na twoim koncie prosumenta i może być wykorzystana w przyszłości. Za pobraną energię, którą musisz zakupić od dostawcy, musisz jednak płacić tak samo jak wszyscy inni klienci, zgodnie z obowiązującą taryfą.

Dla kogo jest przeznaczone rozliczenie na zasadach net-billing?

Rozliczenie na zasadach net-billing, podobnie jak net-metering, jest dostępne dla prosumentów, którzy mają aktywną umowę z E.ON Polska. Jest to opcja idealna dla tych, którzy złożyli wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci po 31.03.2022 roku i nie uczestniczą w tzw. programach parasolowych. Ponadto, osoby, które obecnie są rozliczane na zasadzie net-metering, ale chcą dobrowolnie zmienić rozliczenie na net-billing, również mogą skorzystać z tej opcji. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, dotyczące prosumentów, którzy pozyskali dofinansowanie unijne z tzw. programów parasolowych na swoje mikroinstalacje fotowoltaiczne. W ich przypadku rozliczenie odbywa się na zasadach net-metering.

Rozliczenie net-metering w E.ON

Net-metering to rozwiązanie dla prosumentów którzy zgłosili przyłączenie swoich mikroinstalacji przed 31.03.2022. Ta metoda polega na ilościowym rozliczaniu energii wyprodukowanej w mikroinstalacji z energią zużytą przez prosumenta w danym okresie rozliczeniowym. W praktyce oznacza to, że jeśli produkujesz więcej energii, niż zużywasz, nadwyżka ta jest zapisywana na twoim koncie prosumenta. Takie rozwiązanie mogą stosować osoby, które zgłosiły przyłączenie swojej mikroinstalacji przed 31.03.2022 rokiem, oraz ci, którzy złożyli wniosek o przyłączenie od 1.04.2022 r. do końca 2023 roku i pozyskali do 31.03.2022 r. unijne dotacje z tzw. programów parasolowych.

Teraz kiedy masz już lepsze zrozumienie obu rodzajów rozliczeń oferowanych przez E.ON, możemy przejść do tematu samych faktur.

Faktura Net-billing w E.ON

E.ON przygotował kompleksowy poradnik dotyczący poruszania się po fakturach uwzględniających model Net-billing. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie poświęconej instalacjom fotowoltaicznym obsługiwanym przez tego operatora.

Podczas analizy rachunku za prąd związanego z Twoją mikroinstalacją fotowoltaiczną, napotkasz pewne pojęcia, które wymagają wyjaśnienia. W pierwszym kroku warto zrozumieć, jakie rodzaje energii są objęte pomiarami na rachunku. Istnieją dwie główne kategorie:

Całodobowa: Oznacza ilość energii pobranej z sieci w strefie całodobowej. To energia, którą zużywasz z sieci energetycznej przez całą dobę. Całodobowa wprowadzona: To energia wprowadzona do sieci przez Twoją mikroinstalację w strefie całodobowej. Innymi słowy, jest to energia, którą Twoja instalacja fotowoltaiczna generuje i przekazuje z powrotem do sieci.

Warto zaznaczyć, że w pierwszej kolejności energia wytworzona przez mikroinstalację pokrywa Twoje bieżące zużycie. Oznacza to, że część energii, którą produkuje Twoja instalacja, jest natychmiast zużywana, nie jest przekazywana do sieci jako nadwyżka. Ten proces nazywany jest autokonsumpcją i nie jest uwzględniany w rozliczeniach dotyczących energii wprowadzonej do sieci.

Następnym ważnym pojęciem na rachunku za prąd jest ilość energii zbilansowanej. Jest to kalkulacja dokonywana dla każdej godziny oddzielnie, polegająca na odjęciu ilości energii wprowadzonej do sieci od ilości energii pobranej. Suma tych różnic w okresie rozliczeniowym stanowi podstawę rozliczenia. Istnieją dwie kluczowe kategorie:

Energia zbilansowana dodatnia: Oznacza ilość energii pobranej z sieci w strefie całodobowej, której w danych godzinach nie pokryła energia wprowadzona przez Twoją mikroinstalację. W praktyce oznacza to, że produkcja energii była mniejsza w danej godzinie niż aktualne zużycie. Energia zbilansowana ujemna: Jest sumą nadwyżek energii uzyskanych godzinowo. Oznacza to, że w danej godzinie zużycie energii było mniejsze niż produkcja energii z Twojej mikroinstalacji.

Rozliczenie depozytu

Rozliczenie depozytu to kolejny aspekt, który pojawia się na rachunku za prąd związanym z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Oto kluczowe terminy, które warto zrozumieć:

Depozyt początkowy: To początkowa wartość Twojego depozytu na dzień wystawienia faktury. Oblicza się go, mnożąc ilość energii zbilansowanej ujemnie przez ceny RCEm opublikowane przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na stronie pse.pl. Korekta depozytu po zmianie Cen RCEm: To wartość, o jaką skorygowano Twój depozyt ze względu na zmiany cen RCEm. Ta wartość może być dodatnia lub ujemna. Depozyt wynikający z korekty Cen RCEm: To wartość depozytu początkowego pomniejszona o korektę wynikającą ze zmiany cen RCEm. Depozyt może być zarówno pomniejszony, jak i powiększony w zależności od korekty. Depozyt przed rozliczeniem: To suma depozytu początkowego, uwzględniająca korektę cen RCEm, oraz depozytu z bieżącego okresu rozliczeniowego. Depozyt rozliczony: To wartość, o jaką pomniejszono Twój depozyt. Kwota ta pokrywa Twoją należność za energię czynną. Należy jednak pamiętać, że z depozytu nie można pokryć opłaty handlowej i opłat dystrybucyjnych. Depozyt pozostały: To wartość depozytu, która zostanie uwzględniona w kolejnych rozliczeniach.

Faktura Net-metering w E.ON

Podczas analizy faktury związanej z mikroinstalacją fotowoltaiczną w systemie net-metering, natkniesz się na nieco inne informacje.

Oto kluczowe terminy, które pozwolą Ci zrozumieć te pomiary:

Dzienna energia (pobrana): Oznacza ilość energii pobranej z sieci E.ON w strefie dziennej, czyli podczas godzin dziennych. Nocna energia (pobrana): To energia pobrana z sieci dystrybucyjnej w strefie nocnej, czyli podczas godzin nocnych. Dzienna energia (wprowadzona): Oznacza ilość energii wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci przez Twoją mikroinstalację w strefie dziennej. Nocna energia (wprowadzona): To energia wytworzona i wprowadzona do sieci przez Twoją mikroinstalację w strefie nocnej.

Warto zaznaczyć, że zawsze w pierwszej kolejności energia wytworzona przez Twoją instalację pokrywa Twoje bieżące potrzeby, dlatego nie jest uwzględniana w rozliczeniach dotyczących energii wprowadzonej do sieci.

Na fakturze net-metering znajdziesz również informacje dotyczące zakresu dat i rodzaju odczytu.

Zakres dat: Ten punkt wskazuje, jakie daty uwzględniane są w rozliczeniu Twojego zużycia i wytwarzania energii. To ważne, abyś wiedział, które okresy są brane pod uwagę przy rozliczeniach. Rodzaj odczytu: Możesz spotkać 2 typy oznaczeń – "Z" oznacza odczyt zdalny, co oznacza, że dane są zbierane bez udziału inkasenta. "S" oznacza odczyt szacowany, co oznacza, że dane są oszacowane w przypadku braku możliwości zdalnego odczytu.

Zużycie energii i autokonsumpcja

Na fakturze net-metering znajdziesz też informacje dotyczące zużycia energii w Twoim domu i autokonsumpcji.

Zużycie energii: To ilość zużytej energii pobranej z sieci w określonym okresie. Możesz znaleźć podział na zużycie energii w strefie dziennej i nocnej. Energia wprowadzona (dzienna i nocna): Oznacza ilość energii wytworzonej przez Twoją mikroinstalację w danym okresie, która nie została natychmiast zużyta na Twoje potrzeby. Wartość tej energii jest obliczana z wykorzystaniem współczynnika zależnego od mocy zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej: 0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW i 0,7 dla instalacji o mocy powyżej 10 kW.

Rozliczenie zbilansowanej energii odbywa się dla każdej godziny oddzielnie, poprzez odejmowanie ilości energii wprowadzonej do sieci od ilości energii pobranej. Suma tych różnic w danym okresie rozliczeniowym jest używana do obliczenia rozliczenia.

Energia zbilansowana dodatnia: Oznacza ilość energii pobranej z sieci E.ON w strefie dziennej i nocnej, która nie została pokryta przez energię wprowadzoną do sieci. W praktyce oznacza to, że produkcja energii była mniejsza w danych godzinach niż aktualne zużycie. Energia zbilansowana ujemna: Oznacza ilość energii wprowadzonej do sieci w strefie dziennej i nocnej. To suma nadwyżek energii uzyskanych godzinowo. Oznacza to, że zużycie było mniejsze niż produkcja energii z Twojej mikroinstalacji.

Podobnie jak w przypadku faktury Net-billing E.ON przygotował kompleksowy przewodnik po rachunku Net-metering. Ulotka w formie PDF, z której pochodzą wykorzystane powyżej screeny, dostępna jest na stronie.