Jak bezpiecznie korzystać z bankowości internetowej?

Prawdę mówiąc, obydwie metody mogą być skuteczne i bezpieczne, ale tylko przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. W przypadku notatek odręcznych należy pamiętać, by spisane loginy i hasła nie znajdowały się na tej samej kartce i nie były przechowywane w jednym miejscu. Należy je odpowiednio ukryć na wypadek włamania do domu. Nie zalecam wynoszenia ich poza nasze cztery kąty. W przypadku notatek cyfrowych zalecane jest korzystanie z aplikacji używających kodów PIN oraz haseł lub biometrycznych metod logowania. Wtedy zapisane dane nie będą dostępne dla postronnych osób, w których ręce może wpaść nasz smartfon.

Zabezpiecz dostęp do komputera, tabletu, smartfona

To prowadzi nas do kolejnego punktu związanego z zabezpieczeniem dostępu do naszych finansów. Wszystkie urządzenia, na których korzystamy z bankowości internetowej, powinny posiadać blokadę logowania – hasło, PIN, odcisk palca i inne. Dodatkowo należy zadbać o najnowsze wersje systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej oraz aplikacji usług bankowych. Te mogą być wykonywane automatycznie bez naszego udziału, ale rekomendowane jest manualne sprawdzenie, czy rzeczywiście używamy najnowszych i najbardziej bezpiecznych rozwiązań.

Bankowość internetowa to nie tylko szereg ułatwień dla użytkowników, ale również masa nowych zagrożeń. Niestety, wiele osób próbuje wykorzystać różne możliwości, by nas naciągnąć lub oszukać. Powszechne są wręcz próby uzyskania dostępu do naszego konta poprzez przesyłanie nieprawdziwych linków do bankowości internetowych lub niebezpiecznych załączników, które często zawierają szpiegowskie programy. Po kliknięciu we wspomniany link możemy udać się na stronę, która tylko będzie przypominać serwis transakcyjny naszego banku. Podanie tam naszych prawdziwych danych do logowania może skutkować przekazaniem ich niewłaściwym osobom, które w błyskawicznym tempie uzyskają dostęp do naszego konta i będą nim zarządzać bez naszej wiedzy. Z tych samych powodów warto dokładnie przyjrzeć się stronie banku, którą odwiedzamy i to jeszcze przed zalogowaniem.