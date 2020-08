iPhone SE za mniej niż 2000 PLN

iPhone SE obecnie kosztuje w oficjalnej dystrybucji 2199 PLN (399 USD w USA) i jest najtańszym smartfonem Apple z układem A13 Bionic, który zapewnia wygodne korzystanie z najnowszego systemu iOS. Wygląda na to, że po premierze nowej generacji, SE potanieje o kolejne 50 USD, co w Polsce przełoży się pewnie na cenę poniżej 2000 PLN (1999 PLN?). Smartfon z iOS w tej cenie z niemal topową konfiguracją to z pewnością bardzo ciekawa propozycja. Apple nie dzieli się co prawda dokładnymi statystykami sprzedaży, ale można oczekiwać, że iPhone SE 2020 znalazł swoich miłośników.

iPhone 2020 official line:

– iPhone SE – 399$ or 349$

– iPhone XR – 549$ or 499$

– iPhone 12 – 699$

– iPhone 12 Pro – 999$ – Concept designer: @aaple_lab

Według przecieków w sprzedaży nadal pozostanie też iPhone XR, który potanieje do 499 USD, co powinno sprowadzić jego cenę poniżej 3000 PLN. W sklepach pozostanie również iPhone 11, którego cena może spaść do 549 USD, czyli całkiem solidnie (o 150 USD). Modele 11 Pro i Pro Max przestaną być oferowane na rzecz serii 12. Nowa generacja będzie startowała od 699 USD, czyli zachowany zostanie obecny poziom cenowy, co należy traktować jako dobrą wiadomość.

Co ciekawe pojawiają się też pierwsze plotki o swego rodzaju następcy iPhone SE. Według ostatnich doniesień w przyszłym roku może pojawić się iPhone SE Plus, który będzie miał już ekran na całej frontowej powierzchni, podobnie jak w iPhone 11, ale bez funkcji FaceID. Czytnik linii papilarnych z obsługą TouchID zostanie umieszczony na boku smartfona, co pewnie nie jest wcale takim złym rozwiązaniem. Nie wiadomo tylko na ile iPhone SE Plus zostanie wyceniony, ale prawdopodobne jest, że po jego premierze podstawowy model potanieje o kolejne 50 USD. Tym samym Apple może coraz bardziej podcinać rynek tańszych smartfonów z Androidem.