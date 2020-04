Aparat w iPhone SE może być lepszy – ale potrzebna dodatkowa aplikacja

Tryb portretowy w systemowej aplikacji do zdjęć iPhone SE jest dość ograniczony. Ale można to zmienić instalując dodatkową aplikację: Halide Camera.

Myślę że żadnemu miłośnikowi mobilnej fotografii Halide specjalnie przedstawiać nie trzeba. Halide Camera to jedna z najlepszych (najlepsza?) aplikacja do zdjęć na iPhone’a, za którą odpowiedzialna jest doświadczona ekipa programistów i fotografów:

Zanim przejdziemy do tego jak Halide sprawdza się w praktyce, warto wyjaśnić w kilku słowach, kto powołał do życia tę aplikację. Są to postaci, które zjadły zęby na aplikacjach mobilnych, dlatego projekt tym bardziej zwraca na siebie uwagę. Ben Sandofsky to osoba związana z aplikacją Periscope a także iOSową wersję Twittera. Z kolei Sebastiaan de With to fotograf, który współpracował z firmą Apple. Taki duet budzi zaufanie jeszcze zanim w ogóle uruchomimy aplikację.

W związku z premierą iPhone’a SE — wzięli oni na tapet najnowszy smartfon Apple i przetestowali jego możliwości fotograficzne. Już we wstępie zresztą pisząc, że pod względem samych podzespołów — to są te same rozwiązania z których korzystał iPhone 8. Zmieniło się jednak oprogramowanie — i właśnie dzięki niemu iPhone SE jest pierwszym w historii firmy smartfonem oferującym tryb portretowy bazujący wyłącznie na jednym obrazie 2D (Xr do tej sztuczki wykorzystywał focus pixels, dzięki któremu miał dostęp do dużo większego pakietu danych — a tym samym odcinanie obiektów od tła i naturalne wtapianie ich było dlań dużo łatwiejsze). Tutaj, jak wyjaśnia ekipa Halide, wszystko opiera się o algorytmy sztucznej inteligencji, która analizuje fotografię i samodzielnie tworzy głębię — by odciąć i rozmazać tło. Systemowa aplikacja oferuje tryb portretowy wyłącznie dla ludzi — aplikacja Halide idzie o krok dalej i umożliwia efekciarskie rozmycie tła także dla fotografii ze zwierzętami i obiektami, jej twórcy w dedykowanym fotografii iPhone SE wpisie krok po kroku tłumaczą, jak to działa w praktyce. I dlaczego to takie trudne i niewygodne dla smartfonów z jednym obiektywem bez zaawansowanych czujników, pokazując różnicę między danymi gromadzonymi na fotografiach iPhone SE2, a iPhone 11 Pro.

Ekipa Halide tłumaczy też Apple i ich decyzję o ograniczeniu dostępu do trybu portretowego w iPhone SE wyłącznie do fotografii z ludźmi. Chodzi o ich jakość — reklamują moduł w formie, gdzie działa jak należy. A że w przypadku portretów ludzkich te dane dla sztucznej inteligencji są łatwiejsze do odczytania — skupiają się na nich, by nie rozczarować klientów liczących na efekciarskie fotki z bokehem. A jak w praktyce wypada tryb portretowy iPhone SE przy fotografiach zwierząt? Nienagannie, ale trudno tu mówić o ideale: