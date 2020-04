iPhone SE (2020) jeszcze dziś w sklepach? Apple już sprzedaje akcesoria

Drugi iPhone SE to tak naprawdę niekończąca się historia, która zaczyna być trochę męcząca. Niby wszyscy wiemy że gdzieś tam budżetowy iPhone powstaje, wiemy że kiedy trafi na rynek to okaże się ogromnym hitem, ale smartfona jak nie było, tak nie ma. Najpierw nazywaliśmy go iPhone SE2, później najprawdziwszą z prawdziwych nazw miał być iPhone 9, a teraz wszystkie znaki na niebie, ziemi oraz Apple Store wskazują, że budżetowy iPhone który trafi na rynek w 2020 roku nazywać się będzie… po prostu iPhone SE (2020).

iPhone SE będzie najtańszym iPhonem w ofercie Apple i trafi do niej… jeszcze dziś?

O żadnym innym iPhone nigdy nie pisało się tak dużo, jak o iPhone SE. Bo zawsze ta siódemka, ósemka, dziesiątka czy jedenastka trafiała na rynek jesienią i co najwyżej zaczynała się powoli fala plotek na temat przyszłorocznego modelu. Tutaj napływ informacji trwa nieprzerwanie od kilku lat, a smartfona jak nie było, tak nie ma. Miał pojawić się wiosną 2020 — ale nie trafił do sklepów wraz z iPadem Pro 2020 i odświeżonym Macbookiem Air, więc wielu położyło na nim krzyżyk. Ale jeszcze nie wszystko stracone, bo najwyraźniej urządzenie ma szansę trafić do sklepów jeszcze w kwietniu. A jeszcze dziś, ale odrobinę później, gdy druga półkula się obudzi, mielibyśmy usłyszeć oficjalną zapowiedź urządzenia — i tuż po niej mają też ruszyć zamówienia przedpremierowe.