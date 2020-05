Apple iPhone SE 2020 to świetny smartfon, ale…

Doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że androidowy świat wręcz rozpływa się w wyśmiewaniu iPhone SE 2020. Jak mantra powtarzane są „nowe podzespoły w obudowie starego złoma – fanatycy Apple i tak kupią„, „Apple to mistrzowie marketingu, sprzedają jeszcze raz to samo„, „mój Xiaomi za 800 złotych wygląda bardziej nowocześnie„. Rozumiem, że trudno docenić wizualnie telefon, którego konstrukcja bazuje na starszym modelu – ale bądźmy poważni. W zasadzie cały świat, tak jak ja, chwali kosmicznie dobrą wydajność, wciąż niezły ekran i aparat – do tego pełne wsparcie ekosystemu Apple i wzorowe wykonanie. Powiem więcej, moim zdaniem:

Apple iPhone SE 2020 to w tej chwili jeden z najlepszych smartfonów za 2000 zł

Nie ma jednak smartfona idealnego, tak jak nie ma róży bez kolców. iPhone SE 2020 posiada jeden poważny problem, którego nie da się naprawić aktualizacjami. I trochę dziwi mnie, że po wypuszczeniu na rynek iPhone 11, koncern z Cupertino zdecydował się na tak ryzykowny krok. Bateria o pojemności 1821 mAh nawet przy mniejszym ekranie, ale za to napędzająca ultrawydajny chip Apple A13 Bionic się nie sprawdza i krótki czas pracy na jednym ładowaniu to poważny problem iPhone SE 2020. Dla wielu osób tak poważny, że rezygnują z zakupu tego smartfona. Nadmieniałem o tym w mojej recenzji iPhone SE 2020, choć to nie jest jakiś kosmiczny dramat i testowany smartfon wytrzymywał do wieczora. Jednocześnie stanowił duży kontrast z moim prywatnym iPhone 11, który przy takim samy obciążeniu kończył dzień z minimum połową energii w akumulatorze.

Czas pracy na baterii iPhone SE 2020 – porównanie z iPhone 11, iPhone XR, Samsung Galaxy S10, S20

W sieci pojawiły się ciekawe testy baterii iPhone SE 2020, które dają o wiele lepsze porównanie niż deklaracje w stylu „no, 4 godziny czasu pracy na ekranie u mnie” czy „mi wytrzymuje do końca dnia, chyba że gram w Pokemon Go„. Zobaczcie więc jak bateria iPhone SE 2020 i czas pracy na jednym ładowaniu wygląda w porównaniu z innymi popularnymi smartfonami.

iPhone SE 2020 – czas pracy na baterii podczas przeglądania internetu

Na pierwszy ogień standardowe przeglądanie internetu polegające na odwiedzaniu stron – nic nadzwyczajnego, choć wciąż ciekawsze niż marnowanie czasu na serwisach społecznościowych.