Wina sprzętu czy może złego kabla? Chromebook Ci podpowie

Kabel kablowi nierówny. Głośno krzyczy o tym zwłaszcza Apple w stosunku do zamienników bez certyfikatu MFi. Niskiej jakości kabel to zawsze jakieś prawdopodobieństwo uszkodzenia sprzętu. Google chce przed tym ostrzegać użytkowników Chromebooków. Komputer powie Ci kiedy lepiej pomyśleć o zmianie kabla.

Chromebook wykryje niewłaściwy kabel USB-C

Jak informuje Google na swoim oficjalnym blogu, najnowsza aktualizacja Chromebooka przyniesie nową funkcjonalność rozpoznawania kabli. Wpis przytacza sytuację, w której według korporacji znalazł się każdy:

„Wszyscy to przeżyliśmy. Próbujesz użyć zapasowego kabla USB-C do podłączenia stacji dokującej lub monitora do laptopa i po prostu nie działa. Ale to niekoniecznie oznacza, że ​​masz uszkodzony kabel. Wiele kabli USB-C wygląda identycznie, ale działa inaczej.”

Google uważa zatem, że funkcja rozpoznawania kompatybilnych kabli uchroni Cię od zbędnych poszukiwań przyczyny niedziałającego sprzętu. Jeśli coś nie będzie działać przez kabel – na przykład podłączony ekran – komputer Cię o tym powiadomi. W pierwszej kolejności nowa funkcjonalność pojawi się w Chromebookach z procesorami Intel Core 11 i 12 generacji, które obsługują złącza USB4 i Thunderbolt. Kolejne urządzenia będą dodawane w przyszłości.

Źródło: Google

Dodatkowo w aktualizacji znalazła się także aplikacja Cursive do odręcznego pisania oraz opcja większego powiększenia ekranu w trybie split-view. Funkcja rozpoznawania kompatybilnych kabli faktycznie może być przydatną opcją, choć może to też być zalążek reakcji producentów na starania UE w celu ustanowienia USB-C jako standardu. Kabel z certyfikatem rozpoznawany przez system to zawsze jakiś powód do zawyżenia ceny.

Stock image from Depositphotos