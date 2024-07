20 nowych sprzętów Apple. Firma sama zepsuła sobie niespodzianki

Apple znane jest z tego, że mocniej niż jakakolwiek inna firma w świecie technologii dba o to, aby ich nadchodzące produkty nie "wyciekły" przed czasem. Co prawda ostatnio mimo wzmocnionej ochrony — rzadko kiedy im się to udaje. A ślady w kodzie ich najnowszego oprogramowania, tj. bety iOS 18.1 oraz macOS Sequoia 15.1 niejako zdradzają nam, jakie urządzenia przygotowuje dla nas ekipa z Cupertino. W najbliższych miesiącach trochę ich będzie.

Zdjęcie: Kamil Świtalski

Nowe urządzenia Apple - pełna lista nowych urządzeń. Póki co jeszcze... zakodowana

Z jednej strony: nie jest żadną specjalną tajemnicą, że Apple przygotowuje cały szereg nowych sprzętów. Za rogiem czyhają nowe iPhone'y, tuż obok niech spodziewamy się także nowych zegarków Apple Watch z okazji 10. rocznicy. Ponadto wypadałoby odświeżyć tablety, a no skoro już jest układ M4 w grze — to komputery też nie mogą pozostać w tyle. Dlatego też w kodzie systemowych znalazły się nazwy kodowe odnoszące się do najnowszych wydań całego szeregu sprzętu giganta:

iPhone

iPhone 17, 1

iPhone 17, 2

iPhone 17, 3

iPhone 17, 4

iPhone 18, 1

iPhone 18, 2

iPhone 18, 3

iPhone 18, 4

iPad

iPad 17, 1

iPad 17, 2

iPad 17, 3

iPad 17, 4

fot. Kamil Świtalski

Mac

Mac16, 3

Mac16, 5

Mac16, 6

Mac16, 7

Mac16, 8

Mac16, 9

Mac17, 1

Mac17, 2

Nazwy kodowe może nie zdradzają wszystkiego, ale nie jest żadną tajemnicą, że ta spora lista iPhone'ów odnosi się do iPhone 16 i 17. W kwestii iPadów - to prawdopodobnie iPad Mini 7. generacji. Największą tajemnicą pozostają jednak komputery, bowiem tutaj nie wiadomo czy chodzi o laptopy czy o odświeżone wersje iMaków. A może i nowe wersje Mac Mini / Mac Studio? Tajemnica rozwiana zostanie jednak już tej jesieni. W pierwszej kolejności, we wrześniu, gigant z Cupertino zaserwuje nam zestaw iPhone'ów, a chwilę po nich do zestawu dołączy cała reszta — prawdopodobnie z uroczystymi zapowiedziami w październiku.