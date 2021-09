iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max zaprezentowane!

Zgodnie z przeciekami, design iPhone 13 Pro i iPhone 13 Pro Max nie uległ dramatycznym zmianom. To nadal ta sama kanciasta bryła, która łączy w sobie wygląd wcześniejszych iPhone'ów 5 i iPhone'a X. Boczna krawędź jest oczywiście ze stali nierdzewnej i dostępne są cztery nowe kolory. Z przodu znalazła się 20% mniejsza wyspa na kamerę i czujniki Face ID. W środku pojawiła się większa bateria, ale na dokładne info musimy zaczekać. To w dużej mierze ten sam sprzęt z wieloma mniejszymi poprawkami, coś na zasadzie modeli "S" z poprzednich lat.

Nowości w iPhone 13 Pro

Wewnątrz jest nowy procesor A15 Bionic z 5 rdzeniami, oferuje 50% szybsze GPU, a na froncie umieszczono ekran Super Retina XDR z panelem 1000 nitów i ProMotion. Ten dynamicznie zwiększa częstotliwość odświeżania do 120 Hz dostosowując ją do tego, co dzieje się na ekranie o rozmiarach 6,1 oraz 6,7 cala.

Aparat w iPhone 13 Pro

Apple nazywa nowe aparaty w iPhonie 13 Pro (Max) największym krokiem naprzód. Nadal dysponujemy trzema obiektywami - szerokim, ultra szerokim i tele. Cały czas działa Smart HDR analizujący wcześniejsze zdjęcia, by nowe były jeszcze lepsze. Nowością jest tryb makro, który pozwala wykonać zdjęcie nawet 2 cm od przedmiotu - używany jest ultraszerokokątny obiektyw z autofokusem. Przepuszcza on też więcej światła, nawet o 92%, więc, zdjęcia w trudnych warunkach powinny być znacznie lepsze. Teleobiektyw natomiast ma 3-krotny zoom.

Użytkownicy będą mieli też do wyboru kilka filtrów do wyboru, które będą działać w czasie rzeczywistym. Wideo nagrywane jest w 4K z Dolby Vision z możliwością zmiany ostrości po nagraniu wideo. Wprowadzone jest też ProRes Video, odpowiednik ProRAW w zdjęciach, które daje większą swobodę w edycji i poprawkach obrazu podczas montażu. Cinematic Mode to natomiast funkcja pozwalająca dowolnie zmieniać punkt ostrości lub automatycznie nim manipulować.

Według Apple iPhone 13 Pro będzie działać dłużej na jednym ładowaniu o 1,5 godziny, natomiast iPhone 13 Pro Max o 2,5 godziny dłużej od swoich poprzedników.

Cena iPhone 13 Pro i 13 Pro Max

Ceny iPhone 13 Pro i 13 Pro Max nie zmieniły się, to wciąż 5199 zł i 5699 zł. Nowe iPhone'y będą dostępne 24 września.