Czytając ostatnie doniesienia o wszystkich problemach iPhone 12 mam wrażenie, że sprzęt jeżeli gdzieś może mieć problemy — to je ma. Dawno nie cieszył się tak z powodu niezakupienia sprzętu, bo znając moje szczęście — wszystkie kłopoty o których czytam mnie również by dopadły. Problem z anteną, problem z ekranem, a teraz jeszcze problem z ładowaniem… i to indukcyjnym. To o tyle kuriozalne, że przecież od tego modelu Apple wzniosło bezprzewodowe ładowanie na nowy poziom. Autorskie rozwiązanie w postaci MagSafe i akcesoriów magnetycznie przypinanych do plecków urządzenia to nowy rozdział — na tyle istotny, że firma wprowadziła na rynek autorską ładowarkę (sprzedawaną również bez zasilacza). Ale to bez znaczenia, bo użytkownicy skarżą się na problemy z ładowaniem indukcyjnym — raz działa, raz nie działa. A Apple o tym wie.