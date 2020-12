Antennagate w iPhone 12?

iPhone 12 trafił do pierwszych użytkowników już kilka tygodni temu i mogłoby się wydawać, że nic wielkiego się nie dzieje. Jednak pierwsze raporty na forum Apple pojawiły się już pod koniec października, a w ostatnich dniach doniesienia też się nasiliły. Użytkownicy narzekają zarówno na Reddit’cie, jak i na forach poszczególnych operatorów w Stanach Zjednoczonych. Początkowo sądzono, że problem może być powiązany ze słabym zasięgiem 5G w sieci Verizon, ale podobne sytuacje z utratą sygnału zgłaszają użytkownicy z całego świata. I dotyczą wszystkich modeli, począwszy od iPhone 12 Mini przez standardową wersję, na Pro/Pro Max skończywszy.

Na czym polega problem? Wygląda na to, że tym razem nie jest to powiązane z tym jak trzymamy telefon, a raczej z oprogramowaniem. Według relacji użytkowników, problem najczęściej ujawnia się gdy się przemieszczają i telefon przełącza się między nadajnikami. Czasami wygląda to tak, że sygnał jest za słaby i telefon nie zmieni nadajnika. Zamiast tego wyświetlają się tylko 4 kropki wskazujące na poszukiwanie sygnału, a po minucie nie dzieje się już nic. Nawet jak użytkownik wróci do strefy z mocnym sygnałem sieci, to iPhone 12 już go nie odzyskuje. Wśród sposobów na naprawę wymienia się między innymi włączenie trybu samolotowego i jego wyłączenie, restart całego telefonu albo nawet wyjęcie i ponowne włożenie karty SIM.

Trudno powiedzieć czy problem jest powszechny, bo z relacji użytkowników na forum Apple wynika, że wsparcie klienta reaguje za każdym razem jakby pierwszy raz o nim słyszało ;-). Wygląda jednak na to, że Apple będzie musiało dokładniej sprawdzić co się dzieje. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że wystarczy tutaj jakaś poprawka oprogramowania, bo mimo wszystko utrata sygnału nie jest permanentna.