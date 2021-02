Analitycy twierdzą, że iPhone Mini zniknie z rynku. Mam nadzieję, że się mylą

iPhone 12 Mini to w mojej opinii najciekawszy smartfon minionego roku. Nie dlatego, że jest napakowany kosmicznymi technologiami – a wręcz przeciwnie. Dlatego, że jest po prostu fajnym urządzeniem w normalnym rozmiarze. Nie jestem przyklejony do smartfona 24/7, nie zależy mi na tamtejszych wodotryskach. W ostatnim roku korzystam ze smartfona głównie do gry w Pokemon Go i słuchania podcastów. Przez zamknięcie w domu, brak podróży, spotkań, wyjść do restauracji — właściwie nie mam potrzeby po nie sięgać. Po co, skoro mam większe i wygodniejsze urządzenia do komunikatorów czy przeglądania sieci? Dlatego też iPhone 12 Mini jest smartfonem idealnie skrojonym do moich potrzeb. Ale wszystko wskazuje na to, że jestem w mniejszości. Sprzedaż nie jest tak oszałamiająca, jak można byłoby się spodziewać po najtańszym w ofercie modelu.