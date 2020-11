Myślę, że można śmiało śmiać się z nowych iPhonów, wytykać im niedoskonałości, archaicznego notcha czy brak wielkich matryc w aparatach (a w przypadku iPhone SE również dużej baterii), ale rynek szybko weryfikuje te „śmieszki”. Zrobił to właśnie w trzecim kwartale 2020 roku pokazując, jakie smartfony kupowano na świecie najchętniej (choć trzeba oczywiście pamiętać, że tego typu zestawienia mają w treści „shipped”, co nie oznacza sprzedaży do finalnego klienta).