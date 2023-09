Back to school z Orange – elektroniczna wyprawka z promocjami na internet i sprzęty

Z okazji powrotu do szkół, Orange wprowadził niedawno promocję na internet i sprzęt, w który możemy zaopatrzyć się teraz w obniżonych cenach. Co więcej, mowa tu nie tylko o uczniach czy studentach i ich rodzinach, ale i przedsiębiorcach, poszukujących oferty z nielimitowanym internetem do swojego smartfona czy biura.

Szybki światłowód do nauki, pracy i rozrywki

Zaczynamy od promocji na internet światłowodowy, który przyda się w domu, nie tylko dla dzieci, które wróciły do szkoły, ale i dla całej rodziny do pracy czy rozrywki. Orange przygotował promocję na światłowody z limitem prędkości do 600 Mb/s oraz 1 Gb/s w cenie najtańszego pakietu do 300 Mb/s przez cały pierwszy rok umowy. Oznacza to, że można przetestować najwyższą prędkość, dostępną w swojej lokalizacji, płacąc jak za najniższą.



To doskonała okazja, by sprawdzić o ile wzrośnie nam komfort korzystania z internetu w domu przez wszystkich członków rodziny przy większych prędkościach. Oferta ta dostępna jest dla wszystkich klientów, zarówno nowych jak i obecnych przedłużających umowę.

Abonament komórkowy ze światłowodami za 35 zł miesięcznie

Z kolei klienci, którzy chcą skorzystać ze światłowodów z limitem 300 Mb/s, a posiadają już abonament komórkowy, mogą przenieść go do oferty Orange Love Mini - za dopłatą jedynie 35 zł miesięcznie. W ten sposób będą mogli korzystać z abonamentu komórkowego i ze światłowodów w jednym pakiecie – wygodnie na jednym rachunku.



Abonament komórkowy ze sprzętem w obniżonych cenach

W promocjach Orange nie zabrakło też propozycji dla osób szukających abonamentu ze smartfonem. Do wyboru jest aż sześć urządzeń, których ceny zostały obniżone nawet o 1323 zł:

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB

Samsung Galaxy S22 5G 256GB

HONOR 70 5G 128GB

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 GB

Samsung Galaxy A34 5G 128GB

OPPO A98 5G 8/256 GB

Zerknijmy tu na dwie pozycje - Samsung Galaxy S22 5G 256GB dla rodzica i Samsung Galaxy A34 5G 128GB dla ucznia.



Samsung Galaxy S22 5G 256GB dostępny jest w cenie obniżonej o ponad 1 000 zł z 4320 zł na 3312 zł przy zakupie Planu L, za 92 zł miesięcznie. Najniższa cena tego telefonu w ciągu 30 dni wynosiła 4320 zł. Plan L ten zawiera nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS oraz aż 600 GB transferu danych. Do tego w cenie abonamentu jest dostęp do usługi CyberOchrona (dodawana w prezencie do wszystkich pakietów z 5G) oraz Telewizji mobilnej.

Dodatkowo przy przeniesieniu numeru do Orange w tym pakiecie możemy liczyć na abonament przez pół roku za darmo, co uśredniając da nam koszt miesięczny na poziomie 63,75 zł miesięcznie za sam abonament.



Dla studenta Flex z tabletem

Dla studentów najwygodniejszym rozwiązaniem będzie oferta Flex oraz tablet Tablet TCL NXTPaper, z ekranem chroniącym oczy który przyda się z pewnością na zajęciach do sporządzania notatek czy innych zastosowań na uczelni.

Z kolei sama oferta Flex to wiele zalet dla studentów, między innymi:

Brak wielomiesięcznej umowy, możliwość zmiany Planu na niższy/wyższy nawet raz w okresie rozliczeniowym, a także zawieszenia Planu – przydatne np. dla osób wyjeżdżających na Erasmusa

Wygodne automatyczne płatności za pomocą podpiętej karty albo BLIKIEM

Social pass – umożliwiający korzystanie z social mediów i komunikatorów bez zużywania GB z Planu

Dużo okazji do otrzymania dodatkowych GB za darmo dzięki promocji studenckiej (50 GB co miesiąc przez 6 miesięcy), promocyjnym kodom oraz opcji przekazywania GB między użytkownikami Flexa.



Do wyboru są tu cztery pakiety w cenach na każdą kieszeń - za 30 zł, 35 zł, 50 zł i 80 zł, zawierające pełen no limit na rozmowy i wiadomości SMS/MMS oraz odpowiednio 30 GB, 45 GB, 80 GB i 150 GB transferu danych w miesiącu. Dodatkowo w najdroższym planie dostępna jest w cenie usługa UNLMTD, pozwalająca na korzystanie z internetu mobilnego bez limitu danych i prędkości, a dzięki dodatkowej karcie SIM z tym samym numerem, można ją włożyć do routera WiFi i w ramach jednej opłaty korzystać też z nielimitowanego internetu na innych urządzeniach w akademiku czy na stancji.



Flex to oferta bez zobowiązania, ale wspomniany tablet TCL Nxtpaper 11 Wi-Fi możemy nabyć za gotówkę w sklepie Orange w cenie 1 199,00 zł lub w 20 ratach 0% po 55,95 zł miesięcznie w ofercie bez abonamentu

Dodatkowo z początkiem września ruszyła też specjalna studencka promocja. Do 29 lutego 2024 roku studenci, korzystający z oferty Flex ,mogą w aplikacji pobrać kod promocyjny, za pomocą którego włączą sobie darmowy pakiet 6x50GB. Dzięki temu co miesiąc do podstawowego planu dodadzą dużą paczkę internetu.

Abonament z nielimitowanym internetem i smartfonem dla firm



Orange nie zapomina też o firmach w tym okresie, w aktualnej ofercie mogą one wykupić nielimitowany abonament, nie tylko na rozmowy i wiadomości, ale i na internet mobilny - bez limitu prędkości i danych. Do tego można dobrać drugi numer - na przykład dla pracownika, zupełnie za darmo na cały okres umowy oraz smartfona ze zniżką ponad 1000 zł.

Jak widać, jest w czym wybierać w najnowszych ofertach promocyjnych Orange. Znajdą tu coś dla siebie uczniowie, studenci, ale i też całe rodziny oraz przedsiębiorcy, oszczędzając spore kwoty zaopatrując się w nie już teraz, jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.