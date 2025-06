iOS 26 już w przyszłym tygodniu. Apple szykuje bombę

Już w przyszłym tygodniu odbędzie się WWDC 2025. Choć wiele wskazuje, że będzie to jedna z najnudniejszych konferencji Apple ostatnich lat, firma szykuje dla swoich klientów prawdziwą niespodziankę. I to nie tylko w kwestii nazewnictwa systemów dla iPhone’a, iPada, czy komputerów Mac.

iOS 19 czy iOS 26? Od kilku dni mówi się, że Apple zdecyduje się na porzucenie dotychczasowego nazewnictwa swoich systemów operacyjnych, by ułatwić ich identyfikację. A to z prostego powodu – numerowanie się rozjeżdża w zależności od urządzenia. I o ile iOS, iPadOS, tvOS mają te same numerki, tak w przypadku macOS, watchOS, czy visionOS te zostają w tyle. Apple swoim ruchem chce, by wszystko było jasne i klarowne.

Reklama

Z niektórymi nowościami nowej wersji iOS mogliśmy się zapoznać kilka tygodni temu w ramach Światowego Dnia Świadomości Dostępności. Apple nakreśliło kierunek, w jakim podążać będzie w kwestii ustawień i usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Najważniejsza zmiana? Accessibility Nutrition Labels, czyli specjalne oznaczenia na kartach produktowych aplikacji w App Store informujące o tym, z jakiś dodatkowych funkcji mogą korzystać osoby z problemami wzroku, słuchu, czy motoryki.

Będzie też Braille Access, czyli kolejna funkcja, która zamienia iPhone’a (i inne sprzęty z logo nadgryzionego jabłka) w pełnoprawny notatnik brajlowski. Wbudowana funkcja generowanych na żywo napisów umożliwi transkrypcję rozmów na wyświetlaczach brajlowskich w czasie rzeczywistym, co znacznie poszerza możliwości komunikacyjne osób niewidomych i słabowidzących.

iOS 26. Co nowego?

A czego jeszcze możemy spodziewać się po nowym iOS? Niemal pewny jest redesign systemu związany z jego wyglądem. Interfejs ma być odświeżony i bazować na tym, z czym mają do czynienia użytkownicy gogli Apple Vision Pro. Ma być łatwiejsza i szybsza nawigacja, która nie wymaga specjalnej nauki i zmian przyzwyczajeń. Mają też pojawić się kolejne rozwiązania Apple Intelligence, w tym poprawione działanie Siri, zarządzanie zużyciem baterii wykorzystujące AI, integracja z innymi dostawcami sztucznej inteligencji, czy udostępnienie rozwiązań AI innym aplikacjom. Do tego masa większych i mniejszych zmian, odświeżenie niektórych aplikacji systemowych, w tym zupełnie nowa apka poświęcona grom. Apple dąży również do tego, by iOS 26 był jednym z najstabilniejszych i wolnych od błędów systemów.

Jak będzie w rzeczywistości? Tegoroczne WWDC startuje już 9 czerwca i na godzinę 19:00 (czasu polskiego) zaplanowana jest konferencje/prezentacja otwierająca wydarzenia. To właśnie w jej trakcie Tim Cook z ekipą swoich najważniejszych pracowników opowiadać będzie o przyszłości Apple w kontekście oprogramowania i rozwiązań, jakie pojawią się tegorocznej jesieni w systemach operacyjnych dla sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. To również wtedy dowiemy się, czy Apple rzeczywiście porzuci dotychczasowe nazewnictwo swoich systemów. Kilka dni temu pojawiły się przecieki wskazujące, że wraz z premierą iOS 19, iPadOS 19, macOS 16, watchOS 12, tvOS 19, itd., zyskają ujednolicone numerowanie nawiązujące do roku następującego po tym, w którym zostały udostępnione.

WWDC 2025. To tu pokazany zostanie iOS 26

Wszystkie więc systemy, które udostępnione zostaną jesienią tego roku w stabilnych wersjach, otrzymają oznaczenie 26. iOS 26, iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 i tak dalej. Pytanie tylko, czy Apple nie wprowadzi niepotrzebnego zamieszania? Wszystko zależy od odpowiedniej komunikacji i czystego przekazu. Z jednej strony ujednolicenie nazewnictwa sprawi, że wszystko będzie jasne i klarowne, z drugiej strony dotychczasowi użytkownicy będą zapewne drapali się po głowie ze zdziwienia, że z iOS 18 nagle przeskoczyli na iOS 26. Czas pokaże, jak będzie w rzeczywistości.