Powiadomienia w iPhone są za ciche? Nie tylko u ciebie. Oto winowajca

Wczoraj zadebiutował najnowszy mobilny system operacyjny Apple — iOS 17. A wraz z nim zestaw nowych funkcji, a to jeszcze nie wszystko. Późną jesienią mają do nich dołączyć kolejne zmiany. Ale już teraz internet wrze od pewnej nowości, która zirytowała użytkowników iPhone'ów. Chodzi o powiadomienia, a raczej to, jak ciche są powiadomienia w najnowszej wersji systemu operacyjnego Apple. Nie wszystkie, ale...

Ciche powiadomienia w iOS 17. Problem, który zirytował użytkowników

Apple w najnowszej wersji systemu zaproponowało użytkownikom cały zestaw nowych dźwięków powiadomień. Czy są lepsze czy gorsze — to już kwestia gustu. Zmienił się także podstawowy dźwięk powiadomienia dla aplikacji od twórców innych niż Apple — i nowość niespecjalnie przypadła ludziom do gustu. Dlaczego? Bo jest w ich opinii zbyt cicha. A co gorsza: nie da się tego w żaden sposób zmienić. Spora w tym zasługa tego, że po prostu ta kompozycja nie jest aż tak donośna — i przez to użytkownicy są najzwyczajniej w świecie niezadowoleni. Nie słyszą dźwięku, nie słyszą wibracji — więc są niezadowoleni. I narzekają.

Część aplikacji firm trzecich ma swoje autorskie kombinacje dźwięków — i te wciąż będą dostępne. Kto wie, może cichsze powiadomienia standardowo oferowane przez iOS pchną twórców aplikacji do implementacji własnych rozwiązań, by nie przeszły one bez echa.