Zdalne sterowanie chłodem: Wentylatory kontrolowane za pomocą aplikacji

Nasze domy stają się coraz bardziej smart. Od oświetlenia po sprzęt kuchenny, nowe technologie przenikają każdy aspekt codziennego życia, a jednym z najnowszych trendów są wentylatory sterowane za pomocą aplikacji mobilnych. Oferują one nie tylko chłodzenie, ale także możliwość pełnej personalizacji ustawień, zdalnego sterowania oraz integracji z innymi urządzeniami smart home. W tym artykule przyjrzymy się, jak inteligentne wentylatory mogą zwiększyć komfort życia, jakie funkcje oferują i które modele warto wziąć pod uwagę.

Inteligentne wentylatory: Tymi urządzeniami można sterować z aplikacji

Wentylatory towarzyszą nam od dziesięcioleci jako jedno z podstawowych urządzeń chłodzących. Rozwój technologii sprawił, że nawet tak proste sprzęty zyskały nowe możliwości. Inteligentne wentylatory, dzięki wbudowanym modułom Wi-Fi i zaawansowanym aplikacjom, pozwalają na kontrolę przepływu powietrza z poziomu smartfona czy tabletu, dostosowanie prędkości i trybu pracy do indywidualnych potrzeb, a także na programowanie harmonogramów działania. Niektóre modele umożliwiają także sterowanie głosowe dzięki integracji z popularnymi asystentami głosowymi, co czyni je jeszcze bardziej funkcjonalnymi i łatwymi w użyciu.

Ale czy wszystkie wentylatory są warte swojej ceny? Który model najlepiej sprawdzi się w Twoim domu? Przekonaj się, co oferują najnowsze urządzenia i jakie mają zalety.

Wentylator XIAOMI Mi Smart Standing Fan 1C

Cena – od 319 zł

XIAOMI Mi Smart Standing Fan 1C to najbardziej ekonomiczna opcja w naszym zestawieniu. Wentylator ten oferuje podstawowe funkcje, które można kontrolować za pomocą aplikacji Xiaomi Home lub za pomocą komend głosowych z Google Assistant lub Amazon Alexa. Dzięki możliwości dostosowania wysokości wentylatora (64 cm lub 100 cm) oraz trzem trybom prędkości pracy, Mi Smart Standing Fan 1C zapewnia komfortową wentylację w domu lub biurze. Automatyczny obrót w zakresie 90° pozwala na równomierne rozprowadzenie chłodnego powietrza w całym pomieszczeniu.

Wentylator XIAOMI Mi Smart Standing Fan 2

Cena – od 407 zł

Kolejnym modelem w naszym rankingu jest XIAOMI Mi Smart Standing Fan 2, który łączy nowoczesny design z funkcjonalnością. Wentylator ten wyróżnia się elegancką i minimalistyczną konstrukcją oraz regulowanym wysięgnikiem i skrętną głowicą, co pozwala na dostosowanie kierunku przepływu powietrza według preferencji. Możliwość sterowania za pomocą aplikacji Mi Home lub Xiaomi Home oraz cztery poziomy mocy, w tym tryb naturalny, nocny i zmienny, pozwalają na pełne dostosowanie pracy urządzenia do indywidualnych potrzeb. Dodatkowym atutem jest cicha praca (maksymalnie 55,8 dB) oraz energooszczędność, dzięki której wentylator zużywa minimalną ilość energii.

Wentylator XIAOMI Smart Tower Fan

Cena – od 499 zł

XIAOMI Smart Tower Fan to wentylator kolumnowy, który dzięki swojej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom świetnie sprawdzi się w większych pomieszczeniach. Wyposażony w 10 turbin wiatrowych i 35 łopatek generuje silny powiew orzeźwiającej, naturalnej bryzy, który szybko schładza powietrze. Cichy (34,6 dB) i energooszczędny silnik o zmiennej częstotliwości sprawia, że urządzenie pracuje stabilnie i zużywa mało energii. Dzięki aplikacji Mi Home można łatwo kontrolować kąty nawiewu oraz programować czas pracy urządzenia. Wentylator jest również kompatybilny z Amazon Alexa i Google Assistant, co umożliwia sterowanie głosowe.

Wentylator XIAOMI Mi Smart Standing Fan 2 Pro

Cena – od 499 zł

XIAOMI Mi Smart Standing Fan 2 Pro to kolejny model w dobrej cenie, oferujący szereg zaawansowanych funkcji. Nowoczesny design, regulowany wysięgnik i skrętna głowica to tylko niektóre z jego zalet. Wentylator oferuje cztery poziomy mocy, w tym tryby naturalny, nocny i zmienny, które zapewniają odpowiednią wentylację w zależności od preferencji i warunków otoczenia. Cicha praca (maksymalnie 56,3 dB) oraz możliwość sterowania za pomocą aplikacji Mi Home i Xiaomi Home lub komend głosowych czynią go niezwykle wygodnym w użyciu. Funkcja automatycznego wyłączania i energooszczędność to kolejne atuty, które przyciągają użytkowników ceniących sobie funkcjonalność i wygodę.

Wentylator SMARTMI Fan 2S Biały

Cena – od 499 zł

SMARTMI Fan 2S to wentylator, który zaskakuje nie tylko swoim designem, ale również funkcjonalnością. Bezszczotkowy silnik DC oraz 7 łopat wiatraka inspirowanych naturą zapewniają przyjemny, naturalny powiew wiatru. Wbudowany akumulator o pojemności 33,6 Wh umożliwia bezprzewodową pracę urządzenia przez nawet 20 godzin, co pozwala na swobodne przenoszenie go między pomieszczeniami. Wentylator jest również niezwykle cichy (28,6 dB) i wytrzymały, dzięki wykonaniu z wysokiej jakości tworzywa ABS. Za pomocą aplikacji Mi Home można kontrolować ustawienia wentylatora, ustawiać timery oraz wybierać spośród 100 różnych prędkości pracy.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że ranking zdominowała marka Xiaomi, ale to właśnie ich urządzenia najłatwiej znaleźć, jeśli szukacie sprzętu oferującego wsparcie aplikacji. A może znacie inne wentylatory, które posiadają taką funkcję? Dajcie znać w komentarzach!