Skóra jak ludzka – dzięki niej maszyny poczują dotyk

Jedną z kluczowych wizji specjalistów od robotyki jest uczynienie maszyn bardziej ludzkimi – czy to w wyglądzie, czy w zachowaniu. Jeśli bowiem czegoś możemy nauczyć się z dystopijnych filmów i gier sci-fi to właśnie tego, że dyskryminowanie oraz odrzucanie humanoidalnych istot jest pierwszym krokiem do katastrofy, a buntu maszyn – zwłaszcza w dobie tak zaawansowanej sztucznej inteligencji – z pewnością doświadczyć byśmy nie chcieli. Dlatego też naukowcy stworzyli specjalny materiał do pokrywania części ciała robotów, który sprawi, że w kontakcie z ludzką skórą dotyk stanie się przyjemniejszy – ale to zaledwie jedno z zastosowań.

Inteligentną skórą chcą zbliżyć maszynę do człowieka

O eksperymentach z inteligentną skórą pisałem już w tej publikacji, ale tam dotyk zamknięty w hydrożelu miał za zadanie umożliwić maszynie odczuwanie bólu. Trochę to upiorne, ale miało spełniać jedno konkretne zadanie – zmniejszyć prawdopodobieństwo zagrożenia zdrowia człowieka w kontakcie z potencjalnie niebezpiecznymi materiałami. Dzięki czujnikom stworzonym przez badaczy z Kalifornijskiego Instytutu Technologii roboty mogły zanurzyć dłoń w cieczy ze żrącymi substancjami i „odczuć na swej skórze ból”, przez co maszyna mogła od razu podjąć czynności oczyszczające, ratując człowieka przed potencjalnym skażeniem chemicznym.

Czujniki przygotowane przez zespół badaczy z Hondy i UBC mają pewne wspólne mianowniki, ale ich przeznaczenie jest wyraźnie inne. Stworzone przez badaczy miękki, rozciągliwy i bardzo czuły materiał ma nie tylko zasymulować ludzką skórę – przez co będzie przyjemniejsza w dotyku – ale także sprawić, że maszyna znacznie delikatniej będzie obchodziła się z chwytanymi przedmiotami.

Po co maszynie zmysł dotyku?

Roboty coraz częściej asystują w operacjach, opiece nad dziećmi czy osobami niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. Pełniąc rolę robotycznej pielęgniarki muszą być delikatne i ostrożne, zwłaszcza gdy do ich zdań należy przygotowanie posiłku lub podanie leków. Dlatego też inteligenta skóra będąca wynikiem kooperacji naukowców z Hondy i UBC jest nakładana bezpośrednio na powierzchnię ramienia robota, dzięki czemu maszyna może odczuwać delikatną strukturę miękkiego owocu czy skorupki jajka, zyskując informacje o konieczności delikatnego obcowania z przedmiotem.

„Nasz czujnik potrafi wykryć kilka rodzajów sił, dzięki czemu protetyczne lub robotyczne ramię może reagować na bodźce dotykowe ze zręcznością i precyzją. Na przykład ramię może trzymać delikatne przedmioty, takie jak jajko lub szklankę wody, bez ich miażdżenia ani upuszczania”. – dr Mirza Saquib Sarwar, autor badania opublikowanego w Scientific Reports

Sam „skóra” składa się głównie z gumy silikonowej i jest zdolna do marszczenia się oraz zginania, dokładnie tak, jak ludzka. Wykorzystuje przy tym słabe pola elektryczne do wykrywania obiektów nawet na odległość, podobnie jak ekrany dotykowe. W przeciwieństwie do nich jest jednak elastyczna i może wykrywać siły działające na jego powierzchnię oraz wzdłuż niej.

Ma być przy tym dość prosta w produkcji masowej, co w przyszłości – według planów naukowców – ma uczynić realistyczne maszyny standardem, umożliwiając robotom pracę i zabawę ramię w ramię z ludźmi, zacierając tym samym granicę, która dziś jest jeszcze wyraźnie widoczna.

