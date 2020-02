Intela nie będzie na IEM 2020 – kuriozalna decyzja centrali firmy. Co na to organizator?

Nie wiem co na to ESL, czyli organizator imprezy, ale takiego komunikatu ze strony sponsora się chyba nie spodziewali. Załóżmy na chwilę, że panika związana z koronawirusem jest uzasadniona. Kto w takich okolicznościach robi masową imprezę i ogłasza, że go na niej z powodu zagrożenia nie będzie? W tym komunikacie Intela są same sprzeczności, bo impreza się przecież odbędzie i nikt jej nie odwołuje – nie będzie na niej tyko tytularnego sponsora.

Media zaproszone na IEM 2020 dostały dość groźnie brzmiącą informację:

Chcemy poinformować, że firma Intel zrezygnowała ze swoich aktywności wystawienniczych podczas Intel Extreme Masters Katowice 2020 ze względu na obawy dotyczące wybuchu epidemii koronawirusa. Decyzja ta jest zgodna z polityką firmy Intel w zakresie podróży służbowych

Oficjalne stanowisko firmy było jednak bardziej stonowane:

Wycofaliśmy się z działań wystawienniczych w ramach IEM Expo zgodnie z polityką firmy Intel w zakresie podróży. Nie dotyczy to samego turnieju, Intel pozostaje jego sponsorem tytularnym. Kontynuujemy ścisłą współpracę z organizatorem imprezy, firmą ESL, odnośnie realizacji turnieju.:

Współczuję polskiej ekipie Intela, centrala podrzuciła im naprawdę gorącego kartofla. Jak zapewne wszyscy się domyślacie, zakaz uczestnictwa w imprezach masowych to pomysł centrali Intela, taki korpo rozkaz, brakuje tylko dopisku „wykonać bez dyskusji”. Szkoda tylko, że w tej centrali ktoś zapomniał, że Intel jest tytularnym sponsorem masowej imprezy organizowanej w Polsce od lat. W Polce, czyli kraju, w którym nie ma na razie potwierdzonego przypadku zarażenia koronawiursem. IEM 2020 to też nie MWC, które było odwołane również ze względu na dużą liczbę przyjezdnych pochodzących z obszarów najbardziej narażonych na wirusa.

Tak więc jeden bezrefleksyjny komunikat centrali spowodował w związku z IEM 2020 kuriozalną sytuację. Głównego sponsora imprezy nie będzie, ale impreza się odbędzie i nie powinniśmy się niczego obawiać. Prawda, że spójny przekaz?

Komunikat Intela o wycofaniu z IEM 2020 został przesłany do mediów kilka godzin temu. Sprawdziłem więc, co na to ESL? W skrzynce mailowej pusto, na profilach ESL Polska nie ma żadnego komunikatu odnośnie wycofania głównego partnera. Jedynie Adrian Kostrzębski (PR manager) aktywnie gasi pożary na Twitterze. To chyba jednak trochę za mało w takiej sytuacji. Oczywiście większość dyskusji z partnerami odbywa się poza mediami. Taki komunikat Intela może jednak zdenerwować i przestraszyć nie tylko partnerów, ale i uczestników imprezy.

Zapytałem więc ESL w osobie Adriana Kostrzębskiego o moim zdaniem najważniejsze kwestie związane z tą sprawą:

Czy w związku z obawami związanymi z koronawirusem ESL podjął jakieś dodatkowe środki ostrożności przy organizacji IEM 2020?

W ESL powstał dedykowany, między działowy i globalny zespół do monitorowania sytuacji epidemiologicznej, który pośród swoich zadań ma sprawdzanie sytuacji dotyczącej:

bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Europie i na świecie

kontaktowanie się z odpowiednimi służbami zajmującymi się prewencją w rozprzestrzenianiu się wirusa

stanu zdrowia zawodników

gości biznesowych

odwiedzających (posiadaczy biletów)

pracowników oraz podwykonawców.

Stale monitorujemy sytuację i jesteśmy w kontakcie z odpowiednimi służbami tj:

Komendant Powiatowy Policji,

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,

Państwowego Inspektora Sanitarnego,

Pogotowia Ratunkowego

Wyżej wymienione służby na podstawie zastanej sytuacji epidemiologicznej i stanu naszych przygotowań wydały zgodę na organizację naszego wydarzenia.

Wynika to również z faktu, że IEM podlega Ustawie o Bezpieczeństwie Imprez Masowych. Wprowadziliśmy dodatkowe zespoły medyczne na terenie imprezy, wyposażyliśmy obiekty – Spodek i MCK – w płyny antybakteryjne do rąk oraz podwoiliśmy liczbę patroli medycznych. Z naszych informacji wynika, iż bilety nie trafiły na tereny zagrożone koronawirusem. Pracownicy oraz podwykonawcy to większości Polacy lub rezydenci krajów Unii Europejskiej.

Co oznacza brak tytularnego sponsora na imprezie? Czy w związku z tym jakieś z planowanych wydarzeń się nie odbędzie?

Intel pozostaje tytularnym sponsorem turnieju Intel Extreme Masters. Jedyną zmianą jest brak stoiska w strefie wystawienniczej. Lukę po stoisku firmy Intel wypełnimy jednym z naszych klientów, który czekał na większą przestrzeń wystawienniczą. Wszystkie atrakcje przygotowane przez nas dla odwiedzających pozostają bez zmian.

Czy poza Intelem są jeszcze jakieś inne firmy, które z podobnych powodów postanowiły zrezygnować z udziału w IEM 2020

Pozostajemy w stałym kontakcie ze wszystkimi klientami. Wszyscy partnerzy zadeklarowali obecność na naszej imprezie.

Czy na imprezie będą zawodnicy pochodzący z krajów o największym zagrożeniu wirusem?

Monitorujemy sytuację drużyn i zawodników. Na liście graczy Starcraft 2, nie ma Chińskich zawodników.

Pośród drużyn Counter-Strike Global Offensive doszło do zmiany Chińskiego zespołu, na inny azjatycki, który jednak od 3 tygodni znajduje się na terytorium Ukrainy i posiada zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, mówiące iż nie są zarażeni wirusem.