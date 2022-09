Wreszcie jest, karta graficzna Intel Arc A770 zadebiutuje 12 października

Intel wreszcie wprowadza oficjalnie do sprzedaży swoje pierwsze karty graficzne. Już za nieco ponad 2 tygodnie do sklepów ma trafić Intel Arc A770 16 GB w cenie 329 USD i z wydajnością przewyższającą GeForce RTX 3060.

Intel Arc A770 od 12 października w sklepach

Podczas konferencji Intel Innovation Day zaprezentowano nie tylko nowe procesory Intel Core 13. generacji, ale również długo wyczekiwane układy graficzne Intel Arc. Co więcej gigant wreszcie oficjalnie zapowiedział kiedy pierwsza karta trafi do sprzedaży, a będzie to miało miejsce za niemal równe 2 tygodnie, bo już 12 października. Pierwszym modelem, który trafi do klientów jest najwydajniejszy układ Intel Arc A770 wyposażony w 16 GB pamięci GDDR6 na szynie 256 bit (przepustowość 560 GB/s) wyposażony w 32 rdzenie Xe i 32 jednostki ray-tracingu. Taktowanie GPU zostało ustalone na poziomie 2.1 GHz, a sam procesor produkowany jest przez TSMC w procesie 6N (litografia 6 nm). Jednak jeszcze lepszą wiadomością jest cena.

źródło: Intel

Intel wycenia model Arc A770 16 GB na zaledwie 329 USD, co jest wartością odpowiadającą karcie NVIDIA GeForce RTX 3060. Jednocześnie produkt Intela ma być wyraźnie wydajniejszy, oferując w niektórych grach wyniki lepsze nawet niż GeForce RTX 3060 Ti. O tym czy tak będzie faktycznie przekonamy się jednak dopiero po testach przeprowadzonych przez media, a te pewnie pojawią się wraz ze sklepową premierą. Nie zmienia to jednak faktu, że po niepokojących plotkach o zamknięciu całego projektu, ogłoszenie rozpoczęcia sprzedaży z pewnością jest dobrą wiadomością nie tylko dla fanów Intela. Konkurencja to najlepsza rzecz jaka może spotkać branżę technologiczną, a trzy firmy walczące o klienta są lepsze niż dwie.

źródło: Intel

Na wykresach Intela wszystko zapowiada się bardzo obiecująco, ale wszyscy słyszeliśmy plotki, że sterowniki pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Wkrótce jednak będziemy mogli się o tym przekonać. Miejmy tylko nadzieje, że nie będzie to papierowa premiera i karty graficzne faktycznie pojawią się w sklepach. Wkrótce potem do odbiorców ma też trafić nieco słabszy model Intel Arc A750 wyposażony w 28 rdzeni Xe i 8 GB pamięci GDDR6, ale jego ceny i daty premiery jeszcze nie znamy.