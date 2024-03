Nowy flagowiec Infinix może porządnie namieszać. Szykujcie się smartfon z półki premium.

Infinix to marka, która gości na naszym rynku od niedawna. Chińska marka wyróżnia się przede wszystkim ceną swoich smartfonów. Nie oznacza to jednak, że w ofercie Infinix znajdziemy tylko budżetowe modele. W ostatnich tygodniach pojawiły się liczne doniesienia na temat ich najnowszego flagowca, Infinix Note 40 Pro+ 5G. Zainteresowani?

Infinix, znany do tej pory głównie z urządzeń z niższej i średniej półki cenowej, postanowił zmienić strategię i zadebiutować w sektorze "górnej półki". Ich najnowszy produkt, Infinix Note 40 Pro+ 5G, może okazać się niezłą alternatywą dla flagowców innych chińskich marek. Czy Infinix będzie w stanie namieszać na rynku smartfonów i wygryźć któregoś z konkurentów? Okaże się już niedługo. A oto co już wiemy.

Nadchodzi Infinix Note 40 Pro+ 5G

Infinix Note 40 Pro Plus pozycjonowany jest jako flagowy model w nadchodzącej serii Note 40. To istotny krok dla chińskiej firmy, która dotychczas specjalizowała się głównie w sprzedaży modeli określanych w branży jako "entry-level" i "mid-range". Zmiana strategii to szansa dla Infinix na zdobycie większego udziału w segmencie premium. W obliczu dużej konkurencji ze strony znanych marek Chińczycy stawiają sobie za cel zapewnienie użytkownikom zaawansowanych funkcji i innowacyjnych rozwiązań sprzężonych z atrakcyjną ceną.

Co zaoferuje nam Infinix Note 40 Pro+ 5G?

Chociaż szczegółowa specyfikacja nadal pozostaje tajemnicą, szereg informacji wskazuje na to, że Note 40 Pro Plus będzie oferować użytkownikom rozwiązania znane z urządzeń premium. Wśród najważniejszych elementów należy wymienić procesor MediaTek Dimensity 9300, który zapewni wydajność na poziomie topowych modeli innych producentów. Plotki mówią też o tym, że urządzenie może posiadać wyświetlacz AMOLED o zakrzywionych krawędziach oraz technologię NFC.

Technologia szybkiego ładowania

Jednym z najbardziej wyróżniających się elementów będzie zastosowanie technologii FastCharge 2.0. Ma ona zapewnić jeszcze szybsze ładowanie zarówno w trybie przewodowym, jak i bezprzewodowym. Dokładne prędkości nie zostały jeszcze ujawnione. Wprowadzenie FastCharge 2.0 może być jednak ważnym czynnikiem, który przyciągnie uwagę konsumentów.

MagCharge: Nowa technologia ładowania

Infinix planuje wprowadzić na rynek nową technologię MagCharge. Rozwiązanie nie bez powodu nosi nazwę zbliżoną do applowskiego MagSafe. Chodzi o technologię ładowania magnetycznego, która ma zapewnić efektywny transfer energii oraz zwiększyć wygodę użytkowania. Dzięki wykorzystaniu magnesów do dokładnego pozycjonowania urządzenia MagCharge ma eliminować konieczność dokładnego umieszczania telefonu na podstawce, co może być szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy potrzebujemy szybko naładować "trafić" w ładowarkę (np. w samochodzie).

źródło: androidcentral.com, gizmochina.com