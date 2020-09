Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost:

Sieć Paczkomatów rośnie w ekspresowym tempie – od listopada zeszłego roku do końca tegorocznych wakacji postawiliśmy w całej Polsce już 2000 nowych maszyn. Z uwagi na małą dostępność miejsca w największych miastach wprowadziliśmy nowe urządzenia – typu „L” i „U” – które swoim kształtem dostosowują się do otoczenia. Taki właśnie Paczkomat trafił do Krakowa jako urządzenie nr 8000 w naszej sieci w Polsce. Musimy nadążać za popytem na nasze usługi – w okresie pandemii wiele nowych klientów zaufało nam i zdecydowało się odbierać oraz nadawać swoje przesyłki bezpiecznie, bez kontaktu z innymi ludźmi. W najbliższej przyszłości jeszcze bardziej zwiększy się wygoda i dostęp do Paczkomatów. Rozpoczęliśmy stawianie maszyn wewnątrz budynków – już wkrótce odbierzecie swoje przesyłki w waszym biurze, ulubionej galerii, a może nawet w budynku, w którym mieszkacie.

To imponujące tempo rozwoju ma swoje przełożenie na wybory konsumentów, według ostatniego raportu Gemiusa, Paczkomaty stały się popularniejsze niż dostawy kurierem. Już 61% internautów wybiera tę formę dostawy dla swoich produktów zakupionych w sieci. Warto przy tym zaznaczyć, że dostawy Pocztą Polską są prawie o połowę mniej popularne, co z kolei przekłada się podobnie na liczbę Paczkomatów – 8 tysięcy vs liczbę placówek Poczty Polskiej – 4,6 tysięcy.

Źródło: InPost.