Rafał Brzoska w swoim komentarzu dla Rzeczpospolitej do zapowiedzi Poczty Polskiej, hamuje trochę entuzjazm twierdząc, że to nie pierwsza deklaracja PP odnosząca się do zapowiedzi zbudowania dużej sieci maszyn własnych. Z drugiej strony cieszy go fakt, że jeśli się uda oznacza to spopularyzowanie ich autorskiego modelu biznesowego, co tylko korzystanie wpłynie na nas, klientów.

Osobiście mam nadzieję, że ponowna ekspansja InPostu na rynki zagraniczne nie osłabi rozwoju ich usług w Polsce, bo rynek e-commerce jest w ciągłym wzroście w naszym kraju i jak nie InPost, to Poczta Polska zagospodaruje pojawiające się w związku z tym luki w łańcuchu dostaw.