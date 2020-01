Firma BMO Capital Markets z Wall Street przewiduje, że w tym roku Netflix wyda na produkcję własnych treści nawet 17,3 miliarda dolarów, co znacząco przekracza jakiekolwiek wyobrażenie widzów. Co więcej, do 2028 roczne wydatki Netfliksa miałyby sięgnąć nawet 26 miliardów miesięcznie. Takie kwoty robią olbrzymie wrażenie, a przecież jednocześnie Netflix będzie szukał sposobów na to, by zatrzymać u siebie widzów, co w kontekście licznych debiutów konkurencji będzie dość trudne. Plany zakładają najwyraźniej wprowadzenie planu mobilnego na kolejnych rynkach oraz możliwości wykupienia dostępu do serwisu VOD nawet na rok z płatnością z góry (wtedy obowiązywałyby solidne rabaty). Już 21 stycznia opublikowany ma być raport na temat ostatniego, czwartego kwartału 2019 roku, dzięki któremu dowiemy się, w jakiej kondycji jest Netflix. Podobno w grudniu przybyło mu aż 1,5 mln widzów.

