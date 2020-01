To w zasadzie było retoryczne pytanie w tytule wpisu, bo jak wiemy serial Wiedźmin na Netfliksie okazał się gigantycznym sukcesem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Co rzecz jasna musiało się przełożyć na statystyki odwiedzalności tej platformy streamingowej w naszym kraju.

Czołowe serwisy VOD w Polsce – listopad/grudzień 2019 (badanie Gemius/PBI) WIRTUALNEMEDIA.PL Adres strony listopad 2019 grudzień 2019 użytkownicy odsłony zasięg użytkownicy odsłony zasięg netflix.com 3731080 48309208 13,24% 5306302 76858916 19,17% vod.pl 3203533 13246158 11,37% 3053527 11738190 11,03% cda.pl – premium 3121158 27539022 11,08% 2916875 35836622 10,54% player.pl 3069822 57941292 10,89% 2652891 41054729 9,59% hbogo.pl 1739307 21492059 6,17% 2555728 23892662 9,23% tvp.pl – vod 2666713 38708167 9,46% 2421482 33517117 8,75% wp.pl – vod 2253022 8112798 8,00% 1981397 7609436 7,16% ipla.tv 1586625 23142007 5,63% 1394664 16248394 5,04% chili.com 422804 743434 1,50% 644778 1053936 2,33% ncplusgo.pl 363192 8660151 1,29% 398355 10894688 1,44%

Jednak jakby ktoś miał jeszcze wątpliwości, to w powyższym zestawieniu widać wyraźnie, że akurat w grudniu Netfliksa odwiedziło aż o 1,5 mln więcej unikalnych użytkowników niż w listopadzie. To rekordowy wynik Netfliksa, do tego jeszcze nigdy w historii nie zanotował tak olbrzymiego wzrostu zainteresowania z miesiąca na miesiąc. Statystyki za marzec 2019 pokazywały odwiedzalność na poziomie 3,43 mln użytkowników, za lipiec – 3,48 mln, listopad – 3,73 mln, a za grudzień aż 5,3 mln internautów, którzy wygenerowali aż 76 mln odsłon (miesiąc wcześniej 48 mln).

Co ciekawe, to był również dobry miesiąc dla HBO GO, który to w grudniu miał premierę 3 sezonu Watahy, ale tutaj wzrost był na poziomie nieco niższym – ponad 800 tysięcy więcej, ale też robi wrażenie.

Pozostałe polskie serwisy VOD zanotowały w grudniu mniejsze lub większe spadki, z wyjątkiem dwóch ostatnich pozycji, czyli chili.com oraz ncplusgo.pl, które w grudniu miały więcej odwiedzin niż w listopadzie.

