I rzeczywiście jedynym rozwiązaniem w tej sytuacji jest dezaktywacja VPN-a (lub innego narzędzia), by móc dalej korzystać z Netfliksa. Ci, którzy chcieli w ten sposób obejrzeć coś poza tym, co oferuje lokalna oferta, nie mają już takiej możliwości. Ci, którzy używają dodatkowych zabezpieczeń, też mierzą się z nie lada problemem. Nie jest to do końca sprawiedliwe (choć można próbować ustawić wyjątki itd.), ale nastręcza to dodatkowych atrakcji. Jeśli jednak ktoś się uprze i będzie za wszelką cenę chciał korzystać z Netfliksa z zagraniczną ofertą, to mu się to uda. Jestem przekonany, że w odpowiednich miejscach w sieci znajdą się rekomendowane narzędzia, które w tym pomogą. Staje się to jednak coraz bardziej niewygodne.