Netflix w 2021 roku: ile zapłacimy za abonament w usłudze?

Plan Podstawowy kosztuje 34 złote miesięcznie i oferuje jakość SD (rozdzielczość 480p). W planie Podstawowym można oglądać materiały jednocześnie tylko na jednym urządzeniu.

Plan Standard kosztuje 43 złote miesięcznie i oferuje jakość Full HD (1080p). W planie Podstawowym można oglądać materiały jednocześnie tylko na dwóch urządzeniach.

Plan Premium Ile kosztuje Netflix Premium? 52 złote miesięcznie i oferuje jakość Ultra HD (rozdzielczość 4K) wraz z HDR. Plan Premium pozwala na jednoczesne oglądanie oglądanie materiałów aż na 4 urządzeniach.

Konto rodzinne nie jest dostępne w serwisie Netflix, można natomiast utworzyć profile użytkowników, w tym profil dziecka.

Plany mobilne Netflix już nie dla Polaków

W lutym 2020 roku Netflix wprowadził do Polski plany mobilne. Usługa jest wtedy ograniczona do urządzeń mobilnych właśnie, ale dzięki temu tańsza. 24 złote miesięcznie to jakość SD i tylko smartfony (Mobilny). 38 złotych to rozdzielczość HD i opcja jednoczesnego korzystania na dwóch kontach, na smartfonie, tablecie i komputerze (Mobilny+). W marcu 2021 roku zostały one jednak wycofane z polskiej oferty, najprawdopodobniej przez małe zainteresowanie, które wynikało z małej różnicy cenowej względem normalnych planów.

Czy ceny Netflixa w 2021 roku zmienią się?

Cena Netflix najprawdopodobniej wzroście, ale to wie tak naprawdę tylko Netflix. Na początku roku mieliśmy sporo obaw, ponieważ ceny usługi w USA i Wielkiej Brytanii wzrosły, na szczęście jednak nieznacznie i póki co nie dotarły do Polski. Tego typu zmiany nigdy nie są ciepło witane i nasze rodzime podwórko nie jest tu wyjątkiem – ile kosztuje Netflix w Polsce? Według wielu osób za dużo. I kompletnie się temu nie dziwię, bo wystarczy spojrzeć jak najtańszy pakiet SD (rozdzielczość 480p) czy pakiet standard z Full HD (1080p) wypadają w porównaniu z cenami konkurencyjnych usług. Są to odpowiednio 34 zł i 43 złote, gdzie HBO GO kosztuje 24,90 zł, a Amazon Prime 25,99 zł. Różnica jest więc znaczna, przez co cały czas popularne jest dzielenie się kontem Netflix, czyli dzielenie opłaty abonamentowej na kilka osób i wspólne korzystanie z serwisu na jednym koncie.

Podsumowanie

O tym, czy subskrypcja Netflix jest warta Waszych pieniędzy musicie zdecydować sami. Mam wrażenie, że stał się niemalże synonimem streamingu wideo, jednak doskonale rozumiem głosy, że jeśli chodzi o bibliotekę, przegrywa z konkurencją. Wygrywa natomiast jako usługa, szczególnie pod kątem aplikacji, która radzi sobie chyba najlepiej w temacie kontynuowania oglądania na innych urządzeniach, rekomendacji, powiadomień czy stabilności. Chociaż tu naprawdę ciężko zrobić coś gorszego niż HBO GO. Ja przyzwyczaiłem się do Netfliksa tak bardzo, że raczej nie planuję rezygnować z subskrypcji, choć uzupełniam ją również innymi serwisami – nie zawsze regularnie, czasem tylko na miesiąc aby obejrzeć coś nowego lub nadrobić zaległości.