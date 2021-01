Ile macie adresów e-mail? Według statystyk zapewne więcej niż jeden

Mówi się, że współcześnie mało czego człowiek w życiu wstydzi się tak bardzo, jak adresu e-mail założonego w dzieciństwie. W moim przypadku adres ten jak najbardziej się przydaje, służąc mi jako „śmieciowy” mail. Jeżeli mam jakąś usługę, z której muszę skorzystać w danej sytuacji, ale wiem, że raczej skorzystam z niej wyłącznie raz, to do rejestracji wykorzystuję właśnie tegoż maila. Dzięki temu cały ewentualny spam i mało ważne komunikaty spływają tam, a moja główna skrzynka pozostaje mi na te wiadomości, które faktycznie są istotne. Na co dzień korzystam więcej niż jednego adresów e-mail. Tak jak większość z nas.

Ile masz adresów e-mail? 1,2, 4 czy może 6?

Expert Sender przygotował niedawno raport pt. „Jakie e-maile chcą otrzymywać od Ciebie klienci w 2021 roku?”, który pokazuje, jak Polacy korzystają z poczty elektronicznej. Wyniki są co najmniej interesujące. Jak się bowiem okazuje, aż 48 proc. Polaków posiada przynajmniej 2 prywatne konta e-mailowe. Co ciekawe, co czwarty z nas posiada według badania od 3-5 adresów e-mail, a są wśród nas osoby (niecałe 2 proc.) , które mają ich więcej niż sześć. W sumie 2/3 Polaków posiada więcej niż 1 adres e-mail.