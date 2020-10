Według szacunków Ikea, nawet jak akumulatorki wykorzystamy tylko 50 razy, to pozwoli to zmniejszyć produkcję śmieci o 5000 ton, a przeciętne akumulatorki można ładować nawet 500 razy. Istotny jest też zysk ekonomiczny, 10 baterii alkaicznych kosztuje w Polsce niespełna 10 PLN, podczas gdy za komplet 10 akumulatorków Ladda zapłacimy niespełna 90 PLN. Wystarczy zatem, że każdy wykorzystamy tylko 10 razy, aby zwrócił się nadmiarowy koszt. Nawet jeśli doliczymy do tego dobrą ładowarkę, to i tak już po 20 ładowaniach zaczniemy „zarabiać”.

Zachowanie sieci Ikea zwraca uwagę na istotną sprawę i nawet jeśli w ten sposób tylko kilka osób przekona się do akumulatorków, to będzie to spory sukces. Baterie wykorzystywane są nagminnie we wszelkiego rodzaju zabawkach, pilotach, latarkach i innych przedmiotach codziennego użytku. Dlatego warto zastanowić się nad ich wymianą na akumulatorki, nawet niekoniecznie marki Ladda, bo z mojego doświadczenia wynika, że świetnie spisują się też Eneloopy, który dodatkowo zachowują się jak baterie, czyli bardzo wolno się rozładowują gdy z nich nie korzystamy.

źródło: Ikea