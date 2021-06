Koniec z konserwatyzmem w Lexusie?

Lexus NX to jeden z najlepiej sprzedających się modeli tej marki, który do tej pory znalazł ponad 170 000 nabywców. Nic w tym dziwnego, doskonale wpisuje się od lat w popularny segment średniej wielkości miejskich SUVów. Nowa wersja to ogromny krok naprzód, nie tylko w designie, ale również w technologiach, których użyto do budowy tego pojazdu. Bazuje on na nowej platformie TNGA-K, tej samej co między innymi Toyoya RAV4 i dzięki temu może zaoferować znacznie więcej niż poprzednik. Według Lexusa z odchodzącym modelem ma zaledwie 5% wspólnych części, można więc powiedzieć, że to całkowicie nowe auto.