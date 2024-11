I Ty możesz zostać komentatorem F1 – sprawdź zasady konkursu

Viaplay w połowie przyszłego roku opuści Polskę, a prawa do transmisji wyścigów Formuły 1 trafią do Eleven Sports. Do wejścia tych sporych zmian w życie pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale nadawca już teraz tworzy podłoże pod przyszłe relacje z torów wyścigowych, poszukując śmiałków, którzy odważą się wcielić w rolę komentatora – nie trzeba mieć specjalnego doświadczenia. Wystarczy wziąć udział w konkursie.

Jeśli kiedykolwiek podczas słuchania komentatorów wyścigów F1 pomyślałeś sobie „meh, zrobiłbym to lepiej”, to właśnie pojawiła się idealna okazja, by to udowodnić. Eleven Sports organizuje bowiem konkurs na nowego członka załogi – wystarczy mieć smykałkę do F1 i miły dla ucha głos.

Nagranie konkursowe powinno być nie krótsze niż 10 minut i nie dłuższe niż 15 minut – warunki spełniają zarówno zgłoszenia dźwiękowe jak i audiowizualne. A, no i najważniejsze – udział w konkursie mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie, zamieszkałe w Polsce. To świetna okazja dla fanów Formuły 1, którzy zawsze chcieli zamienić pasję w sposób na zarobek. Konkurs nie jest bowiem jednorazową zabawą, a okazją do zapewnienia sobie płatnej posady w szeregach Eleven Sports – nadawca podkreśla jednak, że zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnego z kandydatów, jeśli okażą się nieodpowiedni.

Źródło: Depositphotos

Zgłoszenia można wysyłać już teraz, a ich kompletowanie potrwa do 9 grudnia. Konkurs zakończy się do 31 stycznia – w ostatnim etapie trzech finalistów zostanie zaproszonych do studia Eleven Sports, gdzie jeden z nich zostanie wybrany przez komisję konkursową.

