Hyundai RM20e

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to żaden szczególny projekt, ot kolejny samochód przygotowany na tor. Sporo zmienia się jednak gdy zajrzymy do środka, gdzie znalazł się zamontowany niemal centralnie silnik elektryczny napędzający tylną oś. Jest to projekt stworzony przy współpracy z chorwacką firmą Rimac, która słynie z elektrycznych napędów i budzi zainteresowanie niemal wszystkich europejskich gigantów motoryzacji. W testowym modelu RM20e silnik ma 810 KM mocy i 960 Nm momentu obrotowego, co w połączeniu z pakietem baterii o pojemności 60 kWh pozwala na przyśpieszenie do 100 km/h w czasie poniżej 3 sekund, a 200 km/h pojawia się po niespełna 10 sekundach.