Moc silnika to jednak nie wszystko, kluczowy będzie fakt jak to auto się prowadzi, a na papierze ma wszelkie predyspozycje, aby dawać kierowcy sporo przyjemności z jazdy. Cała konstrukcja jest bardzo lekka, Hyundai i20 N waży 1190 kg (tyle samo coś minimalna waga auta WRC). Nadwozie wzmocniono w 12 punktach, aby zwiększyć jego sztywność i poprawić zachowanie przy zastosowaniu niższych i twardszych sprężyn, które obniżają ten model o 10 mm w stosunku do wersji standardowej. Do tego dochodzą felgi o średnicy 18 cali specjalnie zaprojektowane do tego modelu oraz opony Pirelli P-Zero o profilu 215/40. Poprawiono też układ hamulcowy, który ma tarcze o średnicy o 40 mm większej niż w bazowej wersji. Opcjonalnie dostępny będzie też mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, który poprawi zachowanie auta w zakrętach. To wszystko powinno złożyć się w bardzo przyjemną całość.