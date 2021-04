W topowej wersji mamy między innymi 3 silniki o mocy 830 KM (w wersji pickup nawet ponad 1000 KM) i momencie obrotowym rzędu 15 550 Nm, które mają oferować przyśpieszenie do 96 km/h w czasie około 3,5 sekundy oraz zasięg przekraczający 480 km. Nie wiemy co prawda jaką dokładnie pojemność będą miały baterie, ale General Motors wspomina o 200 kWh, co nie powinno dziwić przy takiej masie. W 2023 roku pojawi się tez nieco słabsza wersja z dwoma silnikami o mocy 625 KM oraz mniejszym zasięgu, ale za to wyraźnie tańsza. I skoro już o cenach mowa, to te zaczynają się od niespełna 80 000 USD, ale taki model będzie można kupić dopiero na wiosnę 2024 roku. Teraz trzeba wyłożyć ponad 100 000 USD.