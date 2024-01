Hulajnogi i rowery elektryczne nawet o połowę tańsze w przedsezonowej promocji

Śnieg jeszcze zalega na chodnikach, ale już niebawem widoczne staną się pierwsze oznaki wiosny, a to oznacza, że sezon na pojazdy elektryczne majaczy już na horyzoncie. By wygrzebać Was z zimowej stagnacji i przygotować do nadchodzącego śmigania na hulajnogach i rowerach, podrzucamy przedsezonową promocję, która pozowali wyposażyć się w sprzęty i akcesoria w okazyjnych cenach.

Przygotuj się do wiosennych przejażdżek i zaoszczędź nawet kilka tysięcy złotych

Ktoś mógłby zastanawiać się, po co kupować jednoślad zimą, skoro pogoda za oknem nie rozpieszcza i prawdopodobnie pojazd przyda się za około dwa miesiące? Cóż, powód jest prosty – ceny. Gdy sezon rozkwitnie na dobre, wrócą do regularnych wartości, a teraz hulajnogi od Motus i Ruptor można dorwać nawet o połowę taniej. Poza tym to tylko dwa miesiące, które upłyną szybciej, niż może się wydać – warto więc przygotować się do sezonu odpowiednio wcześnie.

No dobra, ale o jakich obniżkach tutaj mowa? W przedsezonowej promocji dostępnych jest kilkanaście modeli hulajnóg i rowerów elektrycznych, a rabaty sięgają do 50%. Spośród dostępnych modeli warto wyróżnić Motus Pro 10 2022, czyli model z zasięgiem do 70 km, przeceniony z 4999 zł na 3499 zł. Równie ciekawie prezentuje się też RUPTOR R1 Lite, na którym możecie zaoszczędzić 800 zł.

Jeśli szukacie hulajnogi dla najmłodszych fanów jednośladów, to zerknijcie na Motus KID, który w ramach ograniczonej promocji przedsezonowej kosztuje teraz 349 zł – ponad połowę taniej.

Są także zniżki dla użytkowników rowerów elektrycznych. Motus MTB dla entuzjastów off-roadu przeceniono o 2500 zł, a dedykowany głównie dla Pań i nawiązujący stylistyką do klasycznego roweru miejskiego Motus City kupicie za 2999 zł – w trakcie sezonu regularna cena wynosi 4999 zł.

Osoby, które posiadają już swoje pojazdy, powinny zerknąć do sekcji akcesoriów. Tam również znalazły się produkty objęte przedsezonową promocją – mowa między innymi o zapięciach rowerowych, elektrycznych kompresorach czy zestawach do czyszczenia hulajnóg.

Możecie także skorzystać z opcji rat 0%, dostępnych nie tylko na oficjalnych stronach producentów, ale także u autoryzowanych sprzedawców, takich jak MediaExpert, RTV Euro AGD, MediaMarkt.