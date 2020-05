Hulajnogi elektryczne na ulicach miast to coraz częstszy widok i trudno się temu dziwić, skoro dzięki nim można przemieszczać się naprawdę sprawnie i szybko, a w przypadku rozładowania się akumulatora będziemy mogli polegać na sile własnych mięśni. Jest to nieco zgrabniejszy i bardziej mobilny środek transportu od roweru, dlatego zabranie go ze sobą do miejsca pracy, na uczelnię czy innej placówki, nie jest problematyczne. W aktualnej sytuacji jest to też dobra alternatywa dla komunikacji miejskiej, jeśli wolicie minimalizować kontakt z innymi osobami.

Hulajnoga elektryczna w Lidlu – Doc Green ESA 800

Miałem za sobą kilka krótkich przygód z elektrycznymi hulajnogami, a od kilku dni regularnie przemieszczam się na Doc Green ESA 800. Jeśli ta nazwa niewiele Wam mówi, to nic w tym dziwnego, ponieważ do tej pory marka nie zaistniała szerzej na polskim rynku. Dzieje się to dopiero za sprawą sieci sklepów Lidl, która wprowadza do Polski hulajnogę sprzedawaną do tej pory między innymi w Austrii i Niemczech. Szybkie spojrzenie na specyfikację i zdjęcia pozwala sądzić, że jest to solidny sprzęt, który powinien nam służyć przez dłuższy czas. Jakie są moje wrażenia po codziennych przejażdżkach z ostatniego tygodnia?

Co zrobić przed pierwszą przejażdżką? Co w zestawie?