Recenzja Huawei Watch 3 Pro. Przepiękny zegarek, ale możliwościami (jeszcze) nie powala

Spód koperty wykonano z porcelany i utrzymano w czarnej kolorystyce. W centralnym punkcie mamy zestaw czujników. Tuż przy prawej krawędzi umieszczono cztery otwory pod którymi skrywa się głośniczek. Przy lewej mamy natomiast otwór mikrofonu.

To masywny zegarek z segmentu premium – nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Prezentuje się świetnie, a konstrukcja z wysokiej klasy materiałów przetrwa nawet bardziej wymagające okoliczności. Całość jest bowiem wodoszczelna (klasa 5 ATM) i odporna na wstrząsy.

Włączmy go!

Mówi się, że nie szata zdobi człowieka. I w zasadzie można to odnieść do smartwatcha, bo o ile wygląd premium jest wystarczający w przypadku „zwykłych” (nieinteligentnych) zegarków to od wearables oczekujemy dużo więcej. Standardy na tym polu od kilku lat wyznacza już Apple Watch, przez co użytkownicy szukający smartwatcha w segmencie premium mają konkretne oczekiwania. Czy Huawei Watch 3 Pro jest w stanie je spełnić?











Na papierze wydawać by się mogło, że tak, bo mamy tutaj naprawdę dużo modułów łączności: 4G LTE (eSIM), WiFi, Bluetooth, NFC oraz GPS (z GLONASS, Galileo, Beidou i QZSS). Dzięki temu ostatniemu treningi w plenerze nie będą wymagały posiadania telefonu, żeby uzyskać pełny zapis trasy.

Równie imponująco wygląda system wbudowanych czujników. Huawei nazwało ten mechanizm TruSeen 4.5. Obejmuje on diodę LED 6 w 1 oraz 4 fotodiody. Soczewka ze szkła szafirowego ma tutaj zapewniać lepsze przenikanie światła, niższy pobór mocy i większy komfort użytkowania. Zegarek poza pulsem mierzy również poziom SpO2, a także temperaturę ciała. Szacuje też nasz poziom stresu. Wszystkie te dane są prezentowane na przyjemnych dla oka wykresach, które możemy obejrzeć zarówno z poziomu zegarka jak i aplikacji Huawei Zdrowie służącej do zarządzania naszym gadżetem.

To wszystko dopełnia aż 100 różnych trybów ćwiczeń – 19 profesjonalnych dyscyplin halowych i na świeżym powietrzu oraz 85 trybów niestandardowych. Przy czym zegarek automatycznie rozpoznaje 6 najpopularniejszych rodzajów ćwiczeń (niestety nie udało mi się odgadnąć wszystkich).

Nie zabrakło też takich bardziej oczywistych funkcji, jak krokomierz, monitorowanie snu, obsługa powiadomień czy sterowanie muzyką. Zapomnijcie jednak o integracji ze Spotify czy innymi usługami. Zresztą ogólnie jeśli chodzi o współpracę z zewnętrznymi rozwiązaniami, zegarek najlepiej komunikuje się z telefonem Huawei (co nie jest żadnym zaskoczeniem). Mamy wówczas dostęp do ciekawych funkcji jak np. zdalne kadrowanie zdjęcia i wyzwalanie spustu migawki czy integracja z komunikatorem MeeTime.

Schodki zaczynają się, kiedy chcemy skorzystać z zewnętrznych aplikacji. Ich baza jest bowiem stosunkowo uboga – w końcu ogranicza się tylko do tych, które są dostępne w Huawei AppGallery. Niemniej sama obecność sklepu z poziomu zegarka wróży dobrze. Być może z czasem pojawi się tutaj nieco więcej aplikacji. Trudno jednak liczyć na te najczęściej używane, jak np. Google Maps czy Facebook Messenger.

Wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają na prowadzenie rozmów z zegarka i działa to względnie dobrze. Zapomnijcie jednak o efektywnym wykorzystaniu eSIM. Póki co nie wspiera tego rozwiązania żaden z polskich operatorów. Bez telefonu pod ręką zatem nigdzie się nie połączymy. Użytku nie zrobimy też z NFC – zegarek wspiera tylko płatności AliPay, a tych w naszym kraju nie uświadczymy.

Na otarcie łez otrzymujemy naprawdę duży wybór tarcz – w tym możliwość kupowania tarcz premium, które naprawdę mogą się podobać. Co ciekawe, wiele z nich możemy dodatkowo jeszcze spersonalizować. To daje niemal nieograniczone możliwości, a w połączeniu z trybem Always-On-Display (tu mamy do wyboru tylko kilka dedykowanych tarcz) wygląda świetnie.

Cały system działa też zaskakująco płynnie i jest responsywny. Pod tym względem Huawei Watch zostawia w tyle WearOS czy nawet zegarki Fitbita, gdzie ta szybkość działania pozostawia wiele do życzenia.

Bateria teoretycznie powinna nam wystarczyć na aż 5 dni pracy. W praktyce jest to jednak ok 3-3,5 dnia. Oczywiście wiele tutaj zależy od naszego sposobu używania urządzenia. Jeżeli wyłączymy Always-On-Display, czas ten możemy delikatnie wydłużyć. Najmocniej ogniwo drenują oczywiście treningi – szczególnie te z GPS-em. Bardzo aktywni użytkownicy będą ładowali zegarek co drugi dzień. A nie jest to czynność krótka bo od 0 do 100 proc. ładowanie zajmuje aż 3 godziny.

Drrrrrogo!

Huawei Watch 3 Pro jest wyceniany na 2399 złotych. To cena za opisywany tutaj wariant Elite – z tytanową bransoletą. Za 1999 zł możemy mieć wersję Classic – ze skórzanym paskiem. To naprawdę dużo – szczególnie na tle innych smart zegarków. Na ich tle propozycja od Huawei na pewno wyróżnia się konstrukcyjnie. To bezapelacyjnie jeden z najlepiej (o i ile nie po prostu najlepszy) wykonanych smartwatchy na rynku. Solidny, masywny i świetnie wyglądający.