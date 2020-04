26 marca Huawei zaprezentował oficjalnie swoje nowe flagowce z linii P40, czyli P40 i P40 Pro. Trzeba przyznać, że producent nie zawiódł i pokazał światu dwa świetne smartfony, który spełnią wymagania wszystkich klientów, a w przypadku wariantu Pro widać ogromny nacisk na możliwości fotograficzne. Poza tym w tej linii produktów znajdziemy również dużo tańsze P40 Lite i P40 Lite E. Który model jest zatem najbardziej odpowiedni dla Ciebie? Przyglądamy się nowościom Huawei i podpowiadamy!

Seria Huawei P40 prezentuje się kompletnie. Mamy tu propozycje dostosowane do wielu odbiorców z różnymi budżetami, dzięki czemu każdy ma szansę znaleźć coś dla siebie. Wszystkie urządzenia oferują naturalnie komplet usług Huawei.

Wielkie możliwości w niskiej cenie

Na start zaczynamy od najtańszego modelu w gamie. Huawei P40 Lite E jest propozycją dla osób, które szukają nowoczesnego smartfona w atrakcyjnej cenie. Mimo tego, że mówimy tu o podstawowym przedstawicielu serii P40, to zdecydowanie jest to wydajny telefon za sprawą zastosowanego układu Kirin 810 z 4 GB RAM i 64 GB pamięci na pliki.

Huawei P40 Lite E został wyposażony w bezramkowy ekran IPS o przekątnej aż 6,39 cala, w którym jedyne wcięcie zostało zrobione na potrzeby przedniej kamerki. Do tego dochodzi pojemna bateria 4000 mAh i bardzo dobry potrójny aparat główny, w którym główny sensor ma rozdzielczość 48 Mpix. W swojej klasie cenowej to naprawdę kompletna propozycja z mocnymi podzespołami.

Rozsądny wybór

Huawei P40 Lite jest przedstawicielem średniej półki, jednak wcale to nie oznacza, że zdecydowano się na słabe podzespoły. Jest wręcz przeciwnie. Urządzenie przykuwa wzrok i zdecydowanie spodoba się osobom, które w smartfonach cenią sobie bardzo wysoko wygląd. Z tyłu mamy zakrzywione plecki, aby sprzęt lepiej leżał w dłoni i trzeba przyznać, że Huawei bardzo przyłożył się do jakości wykonania.

Świetne wrażenia sprawia duży ekran IPS TFT LCD o rozdzielczości Full HD+ i przekątnej aż 6,4 cala. Co więcej, zastosowany panel ma wcięcie wyłącznie w lewym górnym rogu na przednią kamerkę, dzięki czemu otrzymujemy ogromną przestrzeń roboczą bez większych zakłóceń. Dzięki temu bardzo przyjemnie ogląda się filmy na P40 Lite, gra czy też czyta ebooki.

Nie brakuje tu też wydajnego ośmiordzeniowego układu Kirin 810 z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, dzięki czemu nie musimy obawiać się tego, że zabraknie nam miejsca. Jeżeli będziemy chcieli upamiętnić chwilę, to Huawei P40 Lite nas nie zawiedzie. Z tyłu urządzenia ujrzymy poczwórny aparat główny, w którym najważniejszy sensor ma rozdzielczość 48 Mpix. Świetnie, że pojawił się tu także sensor 8 Mpix z szerokokątnym obiektywem, który zdecydowanie przydaje się przy robieniu panoram.

P40 Lite może pochwalić się też pojemną baterią 4200 mAh. Mimo że mówimy tu o modelu ze średniej półki, to można go naładować od 0 do 100% w niewiele ponad godzinę, ponieważ sprzęt wspiera szybkie ładowanie 40 W.

Huawei P40 Lite jest świetną propozycją dla osób, które szukają smartfona w przystępnej cenie, a jednocześnie chcą mieć elegancki sprzęt.

Topowy model dla wymagających

Huawei P40 to porządny przedstawiciel najwyższej półki smartfonów. Mamy tu znakomicie wykonaną obudowę ze szkła, która robi świetne wrażenie na żywo. Z przodu naszą uwagę przykuje 6,1-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+, w którym jedyne wcięcie jest na przedni aparat. Urządzenie jest napędzane przez układ Kirin 990. Mamy tu zatem do czynienia z jednym z najbardziej wydajnych obecnie procesów na rynku, co powoduje, że telefon ten idealnie sprawdzi się do wymagających zadań, w tym gier.

Całość zasila pojemna bateria 3800 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania. Z tyłu został umieszczony zaawansowany moduł fotograficzny, w którym to główny sensor ma rozdzielczość 50 Mpix, przysłonę f/1.9 i optyczną stabilizację obrazu, a do kompletu dodano matrycę 8 Mpix z f/2.4 i teleobiektywem oraz 16 Mpix z szerokokątnym obiektywem. Z przodu, co ciekawsze, mamy podwójny aparat: 32 Mpix z f/2.0 i sensor ToF do wykrywania głębi obrazu. Dzięki takiemu zestawowi mamy tu też szybko i bezproblemowo działający system rozpoznawania twarzy.

Huawei P40 to świetna propozycja dla osób, które poszukują flagowca bez żadnego słabego punktu, a jednocześnie nie chcą decydować się na najdroższą możliwą opcję.

Bezkompromisowy flagowiec z najwyższej półki

Jeżeli możliwości oferowane przez Huawei P40 to za mało, wówczas należy skierować swój wzrok na Huawei P40 Pro. Po pierwsze, pojawił się tu 6,5-calowy ekran OLED, który jest nawet na bocznych krawędziach i dzięki temu nie ma tu nawet ramek bocznych. W ten sposób sprzęt wygląda znakomicie, a powierzchnia robocza jest jeszcze większa. Pod względem mocy obliczeniowej otrzymujemy tu dokładnie ten sam układ Kirin 990.

Efektowna obudowa i wysoka wydajność pokazują, że mamy do czynienia z bezkompromisowym flagowcem. Urządzenie oferuje też odporność na wodę i pył, baterię 4200 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 40 W i bezprzewodowym 27 W oraz jeszcze lepsze aparaty, o których dowiecie się więcej poniżej.

Idealny sprzęt dla fotografa

Kluczowy w Huawei P40 Pro pozostaje jednak moduł fotograficzny. Nie bez powodu zresztą motto konferencji, na której prezentowano ten model, brzmiało #VisionaryPhotography. Całość opracowano we współpracy z Leicą i główny sensor aparatu jest wyposażony w filtr RYYB zamiast RGGB, co pozwala mu na rejestrowanie większej ilości światła. Jednocześnie sama matryca ma duży rozmiar 1/1,28 cala z pikselami o wielkości 2,44 μm każdy. Warto dodać, że oczko 50 Mpix umożliwia łączenie 4 pikseli w 1, dzięki czemu finalne zdjęcie może pochwalić się wyższą szczegółowością i lepszą jakością niezależnie od panujących warunków oświetleniowych.

Producent zastosował tu również technologię Huawei XD Fusion Engine. Służy ona do przetwarzania obrazu i wspomagana jest algorytmami sztucznej inteligencji. Nie brakuje też wielu trybów dodatkowych, m.in. portretowego. Interesująco wypada funkcja Golden Snap. Jeżeli wykonamy serię ujęć, to właśnie sztuczna inteligencja wybierze „to najlepsze”, oszczędzając nam w ten sposób dużo czasu. Oprogramowanie pozwoli też na usuwanie refleksów i niechcianych przechodniów ze zdjęcia. W ten sposób można skutecznie wykorzystać pełny potencjał zastosowanego zestawu, który robi wrażenie pod względem technicznym.

Z tyłu mamy jeszcze aparaty 40 Mpix z szerokokątnym obiektywem, 12 Mpix z teleobiektywem oraz sensor ToF do wykrywania głębi obrazu i wykrywania obiektów znajdujących się blisko obiektywu. Zoom optyczny wynosi tu 5 razy, z kolei maksymalnie powiększenie obrazu może dojść nawet do 50. Producent zadbał o poprawę optycznej stabilizacji obrazu, a filmy możemy nagrywać w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę.

Wygodne oprogramowanie oraz zaawansowany technicznie moduł fotograficzny przekładają się na świetny smartfon dla mobilnych fotografów. To niesamowite, jaki progres wykonał Huawei pod względem jakości wykonywanych zdjęć, tym bardziej, że już poprzednicy ustawiali tu poprzeczkę na bardzo wysokim poziomie.

Który P40 jest dla Ciebie?

Rodzina Huawei P40 jest ciekawą serią produktów. Wszystkie łączy fakt, że są świetnie wykonane, prezentują się elegancko i zastosowano w nich odpowiednie podzespoły do ich cen. Na pewno najlepiej prezentuje się flagowy Huawei P40 Pro z racji na swój zaawansowany moduł fotograficzny, jednak decydując się na jakiegokolwiek przedstawiciela tej serii będziecie zadowoleni.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Huawei.