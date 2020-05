Huawei P20 Pro i inne flagowce nareszcie dostają EMUI 10

Pamiętacie, gdy w październiku ubiegłego roku informowaliśmy, że Huawei przygotowuje się do premiery EMUI 10 na Huawei Mate 20 Pro? Zapowiedzi mówiły o grudniowej aktualizacji poprzedzonej przez kilkutygodniowe testy beta. I ta się pojawiła, ale wyłącznie na rynku chińskim. Zachodni użytkownicy wciąż popularnych modeli mogli tylko patrzeć z zazdrością i wyczekiwać kolejnych informacji od producenta na temat globalnego udostępnienia nowej wersji EMUI. Czekanie się opłaciło, gdyż firma potwierdziła właśnie kiedy Huawei P20, Huawei P20 Pro i Huawei Mate 10 Pro otrzymają aktualizację do EMUI 10.

4 miesiące po chińskiej premierze EMUI 10 rusza w świat. Huawei zapowiada globalne wypuszczanie aktualizacji falami. A cała operacja ma zająć kilka najbliższych tygodni. W pierwszej kolejności nową wersję EMUI otrzymają właściciele wspomnianych wyżej smartfonów w krajach azjatyckich. Polscy użytkownicy Huawei P20, Huawei P20 Pro i Huawei Mate 10 Pro aktualizację mają otrzymać w połowie czerwca.

Huawei szykuje się do premiery EMUI 10 na wciąż popularnych smartfonach z rodziny P20. Tym razem na poważnie

Jednak trzeba pamietać, że tego typu aktualizacje nie są wprowadzane w jednym czasie, dla wszystkich. A to oznacza, że nawet po oficjalnym udostępnieniu EMUI 10 w Polsce, nie każdy będzie mógł zainstalować aktualizację od razu. Wszystko zależy od tego, czy serwery będą dla Was łaskawe. Warto jednak uzbroić się w cierpliwość. Jeśli czekaliście tyle miesięcy, to kilka dodatkowych tygodni nie powinno zrobić różnicy. Tym bardziej, że warto czekać. EMUI 10 wprowadza wiele ciekawych rozwiązań, które wpłyną pozytywnie na działanie wciąż popularnych Huawei P20, Huawei P20 Pro i Huawei Mate 10 Pro. Całość aktualizacji waży ok. 5 GB i może różnić się w zależności od regionu i modelu, na którym będzie instalowana.

EMUI10, zdaniem Huawei, niweluje granice pomiędzy urządzeniami, zapewniając szybką i sprawną komunikację dostosowaną do naszych potrzeb. Nowa estetyka interfejsu z atrakcyjnymi akcentami wizualnymi szybko przyzwyczai nas do nowego wymiaru wygodnej, intuicyjnej obsługi.