Jeżeli te rewelacje okażą się prawdziwe, to może oznaczać, że nowy system operacyjny będzie mógł mieć naprawdę mocny start, kiedy trafi na urządzenia użytkowników. Dlaczego? Po pierwsze, zastosowanie w nim nakładki systemowej EMUI (albo wręcz użycie jej jako domyślnego wyglądu) sprawi, że ktokolwiek spojrzy na telefon z EMUI będzie potrafił się w nim odnaleźć, jeżeli tylko korzystał wcześniej z Androida. Druga informacja jest jednak ważniejsza. Gdyby bowiem HarmonyOS działało tak jak swego czasu mobilny system operacyjny od Microsoftu, pozwalając tylko na instalacje aplikacji pisanych pod ten system, to poległoby ze względu na brak kluczowych programów. Jeżeli jednak można instalować tam aplikacje pisane pod Hongmeng i pod Androida, daje to na start dużo niższy próg wejścia dla użytkowników.

Harmony OS – co z usługami Google?

Oczywiście, Huaweie z nowym systemem operacyjnym nie będą miały dostępu do usług Google, tak jak nie mają go teraz. Jednak jeżeli chodzi o rozpatrywanie kwestii sukcesu systemu operacyjnego, to jestem przekonany, że nie są one potrzebne. Wszystko dlatego, że jeżeli na HarmonyOS przejdzie sam rynek Chiński (co jest możliwe dzięki dużej dozie patriotyzmu konsumenckiego) to system ten zdobędzie na tyle duży udział w globalnym rynku, że deweloperom będzie się opłacało pisać aplikacje dostosowane do niego. Dzięki temu HongmengOS może stać się ważnym graczem na rynku mobilnych systemów nawet w przeciągu miesięcy.