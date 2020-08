Qualcomm liczy na współpracę z Huawei

Sytuacja Huawei od kilku miesięcy nie jest zbyt dobra. Firma musi mierzyć się z licznymi ograniczeniami, które nakłada na nią rząd Stanów Zjednoczonych. Zaczęło się od zakazu współpracy z Google i braku dostępu do sklepu z aplikacjami, a ostatnio tajwańskie TSMC dostało zakaz produkcji procesorów dla swojego chińskiego klienta – HiSilicon, który projektuje układy Kirin właśnie dla smartfonów Huawei. Teraz okazuje się, że pomimo zapasów, procesory się kończą i Huawei będzie miało kolejne problemy przy projektach swoich nowych flagowych smartfonów.

Podobno trwają rozmowy z innymi dostawcami, takimi jak MediaTek (Tajwan) oraz Samsung (Korea Południowa), ale szczerze powiedziawszy o ile ich układy nadają się do niższej i średniej półki, to raczej nie mają nic ciekawego w segmencie tzw. flagowców. Ten fakt chce wykorzystać amerykański Qualcomm, który prowadzi zaawansowane rozmowy z Huawei. Układy Snapdragon to w tej chwili jedne z najwydajniejszych SoC na rynku obok procesorów Apple stosowanych w smartfonach iPhone. Dlatego byłaby to ciekawa oferta dla Huawei, tym bardziej, że Qualcomm dostarcza swoje układy również dla innych chińskich firm takich jak Oppo, Xiaomi czy OnePlus.