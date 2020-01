Smartfony Huawei P20 i P20 Pro miały swoją premierę w marcu 2018 roku, więc są już na rynku niemal 2 lata. Oba urządzenie debiutowały z Androidem 8.1 na pokładzie, ale po drodze dostały już aktualizację do Androida 9.0 (EMUI 9.0) i EMUI 9.1. Od jakiegoś czasu wiemy też, że dostaną również Androida 10, czyli EMUI 10, które wprowadza całkiem sporo dobrych zmian do nakładki systemowej. Teraz doniesienia te znalazły potwierdzenie na oficjalnych kanałach komunikacyjnych chińskiego producenta. Beta testy nowej wersji systemu już się zakończyły i aktualizacja w Indiach powinna rozpocząć się w ciągu kilkunastu dni.

We would like to inform you that BETA Testing of Android 10 / EMUI 10.0 for Huawei P20 Pro device has been recently closed. We are at the final stages of releasing the software, the stable version of Android 10 Release can be expected by mid of January 2020,

— Huawei India (@HuaweiIndia) January 11, 2020